    生活

    下游注意！花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐提前溢流 今上午8時至10時戒備

    林保署今天發布最新緊急通報，花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位估計提前在今天上午8時～10時之間發生溢流，提醒下游3鄉鎮12村里民眾注意！（資料照，林保署花蓮分署提供）

    2025/09/23 08:33

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕林保署今天發布最新緊急通報，花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位估計提前在今天上午8時～10時之間發生溢流，提醒下游3鄉鎮12村里民眾注意！

    樺加沙颱風在花蓮山區造成豪雨，馬太鞍溪堰塞湖周邊的太安、大觀2個雨量站都已經超過200毫米累積雨量，依照林保署在馬太鞍溪堰塞湖裝設的水位計，今天上午7點55分資料，堰塞湖的水位高程1135公尺，距離警戒水位1139公尺只剩4公尺！

    林保署指出，馬太鞍溪堰塞湖的天然壩高約200公尺、壩體體積約2億立方公尺、堰塞湖最大積蓄水量約9100萬立方公尺，因強烈颱風樺加沙豪雨影響，氣象署預報山區雨量將達到500毫米，造成馬太鞍溪堰塞湖水位快速上升，溢流時間大幅提前，預計今天上午8:00–10:00發生壩頂溢流，請下游居民警戒，範圍包括花蓮縣萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮部分區域民眾，立即疏散或往2樓以上避難！

    林保署表示，一旦壩體不是溢流而是潰決，洪水將於70分鐘抵達馬太鞍溪橋，120分鐘洪峰將以每秒9,000立方公尺通過，請鄉親務必立即提高警覺，配合疏散避難及交通管制，確保安全，目前公路局在上午8點前公布馬太鞍溪橋預警性封閉1車道，將視狀況隨時發布封橋措施。

