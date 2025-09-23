為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙颱風》9/23全台停班課看這裡（不斷更新）

    今天仍持續受樺加沙颱風外圍環流影響，各地天氣不穩定。（資料照）

    今天仍持續受樺加沙颱風外圍環流影響，各地天氣不穩定。（資料照）

    2025/09/23 06:51

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（23日）仍受第18號樺加沙颱風及其外圍環流影響，中央氣象署提醒，迎風面東半部地區、恆春半島及高屏山區雨勢持續，易有大雨或豪雨。本報在此為讀者整理各縣市停班課資訊。

    台北市

    未列入警戒區。

    新北市

    未列入警戒區。

    基隆市

    未列入警戒區。

    桃園市

    未列入警戒區。

    新竹市

    未列入警戒區。

    新竹縣

    未列入警戒區。

    苗栗縣

    未列入警戒區。

    台中市

    未列入警戒區。

    南投縣

    未列入警戒區。

    彰化縣

    未列入警戒區。

    雲林縣

    未列入警戒區。

    嘉義縣

    未列入警戒區。

    嘉義市

    未列入警戒區。

    台南市

    今天照常上班上課。

    高雄市

    六龜區：今天停止上班上課。

    甲仙區：今天停止上班上課。

    那瑪夏區：今天停止上班上課。

    茂林區：今天停止上班上課。

    桃源區：今天停止上班上課。

    其餘地區正常上班、上課。

    屏東縣

    恆春鎮：今天停止上班上課。

    車城鄉：今天停止上班上課。

    滿州鄉：今天停止上班上課。

    枋山鄉：今天停止上班上課。

    三地門鄉：今天停止上班上課。

    霧臺鄉：今天停止上班上課。

    瑪家鄉：今天停止上班上課。

    泰武鄉：今天停止上班上課。

    來義鄉：今天停止上班上課。

    春日鄉：今天停止上班上課。

    獅子鄉：今天停止上班上課。

    牡丹鄉：今天停止上班上課。

    其餘地區正常上班、上課。

    宜蘭縣

    未列入警戒區。

    花蓮縣

    今天停止上班上課。

    台東縣

    今天停止上班上課。

    澎湖縣

    未列入警戒區。

    金門縣

    今天照常上班上課。

    連江縣

    未列入警戒區。

    詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。

