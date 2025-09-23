為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    颱風樺加沙影響　台鐵23日午前新增北迴線停駛

    2025/09/23 00:33

    〔中央社〕受到颱風樺加沙影響，台鐵原本宣布23日中午前南迴線、台東線停駛，但台鐵深夜更新營運資訊，新增北迴線各級列車停駛。

    中央氣象署持續發布颱風樺加沙海上及陸上颱風警報。台鐵深夜更新列車行駛資訊，依據氣象署最新氣象資訊研判，23日中午12時前北迴線各級列車停駛，除415次、408次全區間停駛外，其餘僅行駛至宜蘭站、羅東站或蘇澳新站為止。

    南迴線部分，新左營往台東3001次、411次、3305次、3003次、3051次、301次、415次、3053次、3057次、423次、3061次停駛，3005次、371次、161次截短行駛至潮州。

    潮州往台東727次停駛；台東往新左營162次停駛（潮州=南港正常行駛）、3006次、304次、306次、3018次停駛、372次停駛（潮州=台中正常行駛）；藍皮列車台東=枋寮5898次、5899次停駛。

    台東線明天中午12時前停駛，台東往花蓮401次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、4503次、4507次停駛、407次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、4517次、4519次停駛、411次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、301次停駛、415次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、4521次停駛、417次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、653次停駛（花蓮=彰化正常行駛）、419次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、4513次停駛（花蓮=和平正常行駛）、4015次停駛。

    花蓮往台東4504次、4508次、4512次、4514次、306次、602次停駛，4516次、402次、406次、408次、410次、472次截短行駛至花蓮；207次壽豐=花蓮間停駛，花蓮=樹林間正常行駛。（編輯：陳清芳）1140923

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播