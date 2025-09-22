為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    明年地方大增4165億 教育部：營養午餐用國產食材補助由地方負擔

    因為藍白修財劃法，地方政府明年將大增逾四千億中央統籌分配款，營養午餐用國產食材的補助，教育部表示，明年將由地方負擔。（資料照，新北市政府提供）

    因為藍白修財劃法，地方政府明年將大增逾四千億中央統籌分配款，營養午餐用國產食材的補助，教育部表示，明年將由地方負擔。（資料照，新北市政府提供）

    2025/09/22 17:20

    〔記者林曉雲／台北報導〕學校午餐用三章一Q農產品，由中央補助每名學童午餐費用10元獎勵金，讓食材用國產比例近99%，受藍白修「財劃法」影響，團膳業者代表指出，政院明年預算未編列該經費，地方也沒編列，呼籲勿讓學生午餐用國產食材開天窗。教育部對此回應表示，財政收支劃分法修正後，明年地方獲配中央統籌分配稅款將大幅增加4165億元，學校午餐用章Q農產品補助，明年將回歸由地方政府負擔。

    教育部表示，地方明年將大幅增加4165億元，各縣市政府已有適足財源支應其基本財政支出，以及辦理教育、社會福利、基本設施等事項，中央原本協助之學校午餐採用國產可溯源食材補助，明年將回歸由地方政府負擔。

    教育部說明，依學校衛生法規定，學校供應膳食其食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品，且主管機關應會同農業主管機關協助在地食材供應事宜。

    教育部指出，過往考量地方政府財政負擔，教育部自2017年起，與農業部推動學校午餐採用國產可溯源食材，每年約補助38億元，相關推動及獎勵經費由農業部負責審核及監督，教育部落實學校午餐採用各地當季當令盛產食材，今年學校午餐使用三章一Q標章的食材占比已達98.98%。

