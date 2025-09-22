戲曲學院認校教評會未依法和性平會報告審議 重審結果今報教育部

戲曲學院認校教評會未依法和性平會報告審議，重審決議前校長等四人全數解聘，今日呈報教育部重審結果。（資料照）

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣戲曲學院今（22）日發聲明表示，該校教評會未能依法規與性平會調查報告審議，導致教育部暫緩補助經費之核撥，校長李揚在校區進行背景及法規說明後，全體教職員工有充分理解，9月19日校教評會重新完成行政違失審議，決議4名教師均依教師法及性平法規定予以解釋，且終身不得聘任為教師，今日將結果陳報教育部審核。

台灣戲曲學院重申，李師和王師2人涉及校園性別事件，嚴重危害學生身心及學校校譽，現任校長李揚2023年8月1日到任前，2人即已停職接受調查，未再入校園，後經校方調查並依程序提報，已分別於去年6月18日及7月31日完成解聘處分，終身不得為教師。

聲明表示，因之前校內調查程序及行政作為多有違失，時任主管與承辦人員未曾受到懲處，監察院完成調查並提出糾正，要求教育部督促學校進行相關人員議處，但校教評會未能依法規與性平會調查報告審議，導致教育部暫緩補助經費之核撥，上週五校教評會重新審議，依教師法及性平法規定，2位兼任教師終止聘約，且終身不得聘任為教師；2位專任教師解聘，且終身不得聘任為教師。

學校說明，對於受害學生之保護與後續輔導，學校均依教育部指示辦理，由台灣輔導與諮商學會專案提供被害學生定期心理輔導諮商服務，以協助其情緒支持及心理調適，學校亦持續強化宣導，以提高專兼任教職員工及學生的性別平等意識與法治概念。

聲明表示，李揚上任校長迄今，恪守依法行政，帶領新團隊，依法完成李師和王師二人涉及的重大性別事件調查，希望受到傷害的學生能得到安慰，希望對家長有所交代，也期望全體教職員工一起努力，杜絕校園性別事件再發生。

