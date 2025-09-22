南投名間茶鄉擬蓋焚化爐 羅美玲立院開記者會要求暫緩

立委羅美玲（中）偕名間鄉長陳翰立（左2）、南投縣議員沈夙崢（右2）、看守台灣協會秘書長謝和霖（右1）、名間鄉反焚化爐自救會成員陳秋娟（左1）等人，召開「守護台灣茶名間焚化爐環評暫緩」記者會。（記者陳逸寬攝）

2025/09/22 14:55

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣沒有垃圾焚化爐，垃圾堆積嚴重，縣府規劃在名間鄉設置焚化爐，惟地方憂心衝擊當地茶產業及居民健康，立法委員羅美玲今（22）日偕名間鄉長陳翰立、縣議員沈夙崢及自救會人士，在立法院召開「守護台灣茶 名間焚化爐暫緩環評記者會」，提出要求縣府暫緩環評、正視產業經濟衝擊及居民健康風險等4大訴求。

羅美玲等人指出，縣府無視地方居民及民代反映設置焚化爐恐造成農業產值下滑，更有污染茶園、地下水源及影響人民健康風險之虞，至今未提出具體回應與完整風險評估報告。

羅美玲等人強調，尤其縣府明（23日）天將召開第五次環評審查會，後天（25日）才在焚化爐預定地辦BOT公聽會，「先審後聽」明顯壓縮民眾參與權，顯示縣府對民意、行政程序輕忽，因此要求縣府應立刻暫緩環評審查、公開環境污染風險資料、正視對茶產業經濟衝擊與居民健康風險影響，同時應補做替代方案，提出其他可比較的具體選項。

環保局長李易書表示，焚化爐環評審查會與公聽會法源依據不同，無規範先後順序，至於選定名間蓋焚化爐，是從交通便利性、土地完整性等各方面通盤考量，依法一定要先選定廠址才有辦法進行後續的健康風險評估，並進行對生態的衝擊及對產業的影響等環評，將在公聽會向民眾說明委託台灣大學所做的薰氣試驗結果對茶葉的污染影響，另外也會引用台北市木柵焚化爐數據，來證實焚化爐的營運，對整個茶產業的影響是非常輕微的。

