板橋公寓水費600元飆至1萬！台水也訝異：用掉6000噸水很困難

新北市板橋區莒光路有2棟共10戶公寓水費異常暴增約6000度。用水示意圖。（記者黃子暘攝）

2025/09/20 19:52

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區莒光路一帶有2棟共10戶公寓水費異常暴增約6000度，各戶5至6月水費從平均600多元從暴漲至約1萬元；依照水利署1度水等於1公噸水的公式，等於該棟公寓異常水量達6000公噸。台水第12區管理處副處長郭文彬受訪表示，暴增水量蠻大，已請板橋所與住戶約時間確認用戶用水設備內容。

郭文彬表示，莒光路一案已請板橋所與住戶約時間查看用水設備等內容，抄表無誤，水表通過檢驗了，案件原因尚在了解，因水費2個月才抄一次表，期間用戶可能因為異常漏水、損壞修理等因素影響，台水無從掌握或推測相關因素，僅能從水表上掌握用量。

傳公寓改裝新水表後，7至8月水費已恢復正常，住戶不排除以法律途徑請求台水歸還異常水費。郭文彬說明，此案板橋所為4月7日抄表，發現異常後4月11日前往複查時，水量已經恢復正常，而非水表送驗後水量才正常；將會先派員向住戶了解狀況，若雙方最終無法達成共識、住戶欲循法律途徑，公司也會尊重住戶的選擇。

「沖馬桶墊片異常 可能月漏幾百噸水」

記者進一步詢問，依照過往案例，何種原因可能導致水費暴增？郭文彬指出，漏水為可能因素之一，若沖馬桶墊片未恢復原狀，有1個月漏幾百噸水的案例，也有舊房屋水管漏水的案例，但各建物用水情況不一樣，可能因天氣熱多洗衣物、洗澡、用水人口增加而連帶增加用水，不過莒光路一案「這麼多的量你說要全部都用掉，機率是比較不高」，依常態理解漏水機率較高。

郭文彬說，將會派員與住戶約時間查看，如是漏水，也會看是否有辦法協助用戶，也要看用戶方面提供的資訊，才有辦法做後續處理。

