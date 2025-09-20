為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    大湖農工100歲生日趴倒數 校方苗栗火車站設攤宣傳

    國立大湖農工創校100週年，11月8日將舉辦百週年慶祝大會，校方今天下午也在苗栗火車站設攤宣傳與民眾互動。（記者彭健禮攝）

    2025/09/20 18:06

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立大湖農工今年創校100週年，11月8日將舉辦百週年慶祝大會、園遊會等活動，廣邀校友回娘家。學校學務處團隊及學生今（20日）下午4點也在苗栗火車站設攤宣傳與民眾互動，邀請地方鄉親共同見證湖農百週年盛典。

    大湖農工創校100年，畢業校友多達2萬多人，在各行各業嶄露頭角，百週年校慶籌備工作如火如荼展開，自今大湖鄉的元旦升旗典禮，2月草莓杯路跑活動，在慶典倒數的50天的今天，學務處團隊及學生也參與苗栗市公所於苗栗車站後站舉辦的「農夫市集」，設攤宣傳為校慶宣傳。

    校方也發出「我們都是湖農人」召集令，邀請歷屆校友回娘家，也希望家中有「阿公、爸爸、孩子」，或是「阿婆、媽媽、孫女」三代都曾在大湖農工求學返回校園，跨世代見證母校成長。此外，也邀請夫妻檔校友，來一趟浪漫校園之旅，10月20日報名截止，相關訊息可上大湖農工臉書及百週年校慶網站查詢。

    校方表示，百週年校慶不僅是學校的重要里程碑，更象徵著一世紀以來在教育與人才培育上的深厚基礎。透過與地方連結的宣傳活動，期待讓更多人看見大湖農工的蛻變展能，並凝聚各界力量，共同打造屬於全體湖農人的榮耀時刻。

