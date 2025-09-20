城隍迎花神！15超萌「小小花神」走秀宛如嘉年華

台南市北區「城隍迎花神．保生送平安」活動選出4名「鎮北好行大使」獎。（記者王姝琇攝）

2025/09/20 18:07

〔記者王姝琇／台南報導〕南市北區區公所今舉辦「城隍迎花神．保生送平安」活動，結合傳統信仰、親子手作與文化體驗，吸引大批人潮參與宛如小型嘉年華。15位學童穿戴鮮花與氣球裝飾化身小花神，在全台首邑縣城隍廟埕前自信走秀。

台南北區三老爺宮是鎮北坊開台信仰重地，牆面繪有12花神壁畫成為特色，北區區公所攜手水利局推出12花神為主題的特色污水孔蓋，讓民眾漫步巷弄，探索這些融合歷史與藝術的孔蓋，感受在地文化的魅力。此次串聯台南市無形文化資產－縣城隍廟「府城縣城隍夜巡」，以及區內三處保生大帝廟宇舉辦「城隍迎花神．保生送平安」活動，展現鎮北坊的魅力。

現場由台南市鹽友關懷協會及安順鹽場執行長王正德帶領民眾用鹽滷製作豆花，小朋友們完成後大口品嚐，直呼：「自己做的最好吃！」王正德也準備鹽滷豆花，讓現場民眾大快朵頤。另有花神扇手繪、黏土便當組合手作、醫神巡禮走讀等。壓軸登場的「小小花神走秀」將氣氛推至最高潮。15位孩子穿戴鮮花與裝飾，化身小小花神，在縣城隍廟前自信走秀。

北區區長潘寶淑說，本次以「信仰Ｘ文化Ｘ親子」為核心，透過豆花製作、花扇彩繪、黏土創作與醫神巡禮，讓民眾在廟埕以輕鬆活潑的方式認識地方信仰與文化，也在互動中品味在地美食與藝術，未來將持續推出更多融合文化與生活的活動。

活動結束後，家長分享心得表示：「小孩第1次走上舞台當小花神，真的很興奮，也更親近廟埕文化。」今天並選出4名「鎮北好行大使」獎，民眾說：「以前只知道來廟裡拜拜，今天跟著老師導覽，才真正了解到保生大帝的故事，很有收穫。」還有人笑著說：「豆花跟便當都好玩又好吃，下次還要再參加！」

穿戴鮮花與裝飾的小花神，在全台首邑縣城隍廟埕前自信走秀。（記者王姝琇攝）

