    首頁　>　生活

    桃園機場第三航廈北廊廳內部照片曝光！ 交通部：年底前正式啟用

    桃園機場第三航廈北登機廊廳內部照。（取自交通部臉書官方粉絲團）

    桃園機場第三航廈北登機廊廳內部照。（取自交通部臉書官方粉絲團）

    2025/09/20 15:33

    〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園機場第三航廈目前正在興建中，但北登機廊廳將在今年底前啟用。交通部今天（20日）公布北登機廊廳內部照片，橘色主視覺外，還有超大落地帷幕。

    交通部長陳世凱到桃園機場第三航廈北登機廊廳了解最新工程進度，他表示，特別要求團隊進行重整與細節調整，不論是動線規劃、燈光氛圍，還是休憩設施，都要做到貼心、舒適，讓旅客一走進來就能感受到台灣的用心；他表示，第三航廈北登機廊廳預計今年底前正式啟用，邀請民眾見證北廊廳全新登場。

    根據桃園機場公司規劃，第三航廈北登機廊廳新增八個登機門，編號為D11到D18，預計今年年底啟用，國內三家主要的國籍航空如華航等航空公司都能使用到。

    至於第三航廈主體則預計在2027年完工，啟用時間尚未確定。屆時會新增南登機廊廳C11至C18登機門，西側則設有F1至F5登機門，等於第三航廈完工後，加上北登機廊廳，會比現在增加21個登機門；第三航廈預計每年可容納4500萬人次的客流量，舒緩現有的第一、第二航廈的壅塞。

    桃園機場第三航廈北登機廊廳內部照。（取自交通部臉書官方粉絲團）

    桃園機場第三航廈北登機廊廳內部照。（取自交通部臉書官方粉絲團）

    桃園機場第三航廈北登機廊廳內部照。（取自交通部臉書官方粉絲團）

    桃園機場第三航廈北登機廊廳內部照。（取自交通部臉書官方粉絲團）

    桃園機場第三航廈北登機廊廳內部照。（取自交通部臉書官方粉絲團）

    桃園機場第三航廈北登機廊廳內部照。（取自交通部臉書官方粉絲團）

    桃園機場第三航廈北登機廊廳內部照。（取自交通部臉書官方粉絲團）

    桃園機場第三航廈北登機廊廳內部照。（取自交通部臉書官方粉絲團）

    桃園機場第三航廈北登機廊廳內部照。（取自交通部臉書官方粉絲團）

    桃園機場第三航廈北登機廊廳內部照。（取自交通部臉書官方粉絲團）

