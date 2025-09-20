為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「淡江大橋」申請商標 新北市府槓中央：不是特定部會專屬商標

    新北市政府反對公路局為淡江大橋註冊商標，指淡江大橋是公共財，是市民驕傲的地標，不是特定部會的專屬商標。（記者翁聿煌攝）

    新北市政府反對公路局為淡江大橋註冊商標，指淡江大橋是公共財，是市民驕傲的地標，不是特定部會的專屬商標。（記者翁聿煌攝）

    2025/09/20 16:01

    〔記者翁聿煌／新北報導〕淡江大橋即將完工通車，公路局有意為「淡江大橋」申請商標，卻引發地方政府反彈互槓，新北市政府副發言人陳柏翰表示，把私人企業的考量套用在公共建築上，台灣從無前例，若公路局認定同意淡江大橋的公共財價值，為何在從未徵詢新北市意見下，即逕自將淡江大橋申請註冊商標？甚至在商標申請案未通過的情況下，行文要求市府刪除活動文宣品上「淡江大橋」字樣？公路局前後說法根本自相矛盾，若此案審核通過，新北市府會提出異議。

    公路局20日再度說明，商標申請是基於品牌建立、公益保護與公共設施行銷推廣的需要，目的在防堵「商標蟑螂」惡意搶註，確保地標名稱不遭濫用，避免國家重大建設成為特定民間謀利的工具，不是要限制一般民眾或其他行政單位使用，公路局並指出，淡江大橋由交通部公路局興建，新北市政府僅負責橋體以外的聯外道路工程。

    但是陳柏翰質疑，難道未來市府文宣都得經過交通部審核，還是宣傳跨年煙火只能說「歡迎來淡水那座不能說出名字的橋」、「淡水那座你知道的橋歡迎你」？

    陳柏翰也說，地方農漁產品牌跟公共建設無法類比，如果交通部真的擔心遭濫用營利，為何不全台每座橋樑一視同仁申請？

    陳柏翰強調，淡江大橋是中央、地方歷經數十年共同努力下的成果，新北市政府不僅負責橋體以外的聯外道路工程，也負擔淡江大橋主體工程三分之一的經費，淡江大橋是公共財，是市民驕傲的地標，不是特定部會的專屬商標。

    圖
    圖
