    首頁　>　生活

    從「追星文化」提升青少年媒體素養 新化高教師團隊獲教部競賽特優

    新化高中教師團隊以「從粉絲到反思：解析追星文化與意識形態」為題，進行課程設計，獲得教育部媒體素養競賽特優，校方公開表揚。（新化高中提供）

    新化高中教師團隊以「從粉絲到反思：解析追星文化與意識形態」為題，進行課程設計，獲得教育部媒體素養競賽特優，校方公開表揚。（新化高中提供）

    2025/09/20 12:58

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕因應新課綱強調生活情境與跨領域學習的精神，新化高中媒體跨校共備社群教師團隊在課程設計上打破科目的藩籬，以「從粉絲到反思：解析追星文化與意識形態」為題，將青少年的生命經驗與興趣做為切入點，引導其認識自身追星行為背後的意識形態影響，獲得教育部國民及學前教育署今年度的中小學媒體素養競賽特優，校方公開表揚。

    新化高中校長劉瑞圓認為，該團隊從日常生活的追星主題切入，涵蓋科技領域、社會領域、綜合領域、語文領域等，展現出較符合現實生活與議題的思考模式，不再受限於科目，真正達成新課綱所期待的在生活情境中學習。

    內容透過討論偶像劇的公式化設定與刻板印象，讓學生能進一步辨識媒體內容如何悄然影響價值觀與行為模式；同時在情境設計中，也巧妙融入校園霸凌、環境保育、性別、族群、貧富、階級等議題，將多元議題適切地融入課程活動中。

    課程希望藉此了解學生對相關議題的認知與立場，在討論偶像的行為選擇，以及其可能產生的影響時，不僅可以學習如何在社會議題上形成自己的見解，也能理解偶像行為與意識形態之間的關聯，期盼此學習歷程，能為青少年提供反思自我且理解社會的平台，進而思考他們在這個世界中的角色與責任。

    劉瑞圓表示，該課程的設計不僅讓學生在熟悉的文化情境中展開學習，更促使他們在課堂中進行自我探索與社會對話，從偶像劇的情節到現實生活中的議題，逐步建立起批判性思維與價值判斷能力，進而理解媒體如何形塑我們的世界觀。

