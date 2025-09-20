為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    議員陳世軒提議改造新莊幸福路與思源路口 完工盼提升人車通行安全

    新北市議員陳世軒建議幸福、思源路口完成實體庇護島、行穿線退縮、號誌調整等改善工程。（陳世軒提供）

    新北市議員陳世軒建議幸福、思源路口完成實體庇護島、行穿線退縮、號誌調整等改善工程。（陳世軒提供）

    2025/09/20 11:17

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新莊區思源路與幸福路口，因缺乏完善的規劃設計，每到尖峰時段交通大亂，不僅長年遭市民詬病，更曾發生過令人遺憾的死亡車禍，新北市議員陳世軒表示，因常收到市民抱怨，決定推動改造路口計畫，如今在跟市府合力下，幸福、思源路口完成實體庇護島、行穿線退縮、號誌調整等改善，盼能化解長期以來的交通壅塞、混亂，提升人車通行安全性。

    陳世軒指出，幸福路跟思源路口的調整重點，首先是將行人穿越線適度的退縮，讓車輛在通過路口時能避開A柱死角的視線盲區，降低潛在危險；其次，原本的槽化線改成增高路緣石並增設中央庇護島，讓行人在穿越馬路時，若無法一次通過，也能在中央安全停等，不必冒險搶快；同時，部分號誌桿將調整共桿，增加道路空間；而整體工程完成後，交通局也會進場進行時相調整，降低人車交織情況。

    陳世軒說，幸福、思源路口因為設計複雜，要改確實不容易，也因此問題就一直被擺在那沒處理；但既然看到了就要想辦法解決，所以自己才會從去年10月就質詢，並邀請交通局長鍾鳴時到現場會勘，經過10個月來不斷的跟相關單位討論進而實施工程，如今改善計畫終於完成，他感謝交通局及養工處及現場施工人員辛勞，才能順利完工。

    新北市議員陳世軒（中左）邀請交通局長鍾鳴時（中右）到場會勘研議。（陳世軒提供）

    新北市議員陳世軒（中左）邀請交通局長鍾鳴時（中右）到場會勘研議。（陳世軒提供）

