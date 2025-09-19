為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台鐵光復節連假加開98班列車 9/23零時開放訂票

    台鐵光復節連續假期加開98班列車，9/23零時開放訂票。（台鐵公司提供）

    2025/09/19 21:50

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（19日）宣布，因應台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日連續假期疏運旅客需要，自10月23日（週四）起到10月27日（週一）止計5天，全線加開各級列車共計98班。

    台鐵公司說明，其中包含東線實名制列車4班、北半環跨線自強號列車4班、南半環跨線自強號列車6班、西線自強號列車2班。另為加強疏運旅客，10月23日至10月27日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

    台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日連續假期車票自9月23日週二零時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於9月24日週三零時起，開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等之國民訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

    台鐵光復節連續假期加開98班列車，9/23零時開放訂票。（台鐵公司提供）

