為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    盧秀燕加碼千元敬師禮券但「鐘點教師」沒份 挨批大小眼

    盧秀燕宣佈今年教師禮券加碼到1千元。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕宣佈今年教師禮券加碼到1千元。（記者蘇孟娟攝）

    2025/09/19 17:32

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕宣布，今年敬師禮券從600元加碼到1千元，且擴大發放對象，包括公私立高中職以下教職員工及國立高中職以下職員都發放；台中市教育產業工會理事長林碩杰指出，包括國中小的台語教學支援工作人員、族語教學支援人員或各科鐘點教師，不乏每週授課時數逾20小時，幾乎綁在學校也無法兼差，卻均未列入發放對象，台中送教師節禮物也大小眼。

    台中市教育局指出，考量部分工時教職員工上班時數差異大，異動較為頻繁，加上教育部僅發放敬師禮券給國立學校編制內教師及3個月以上之代理教師，全國各縣市發放的敬師禮券也多發給全時在職教職員工，未將部分工時教職員工納入發放對象，台中也未列入發放對象。

    至於受影響人數，教育局指出，因各校部分工時教職員工來來去去異動頻繁，並未調查數字；林碩杰說，各校的編制及排課情況不一，不清楚多少人受影響，據他所知有的學校可能聘5人以上。

    盧秀燕今年教師禮金加碼到一千元向教師致敬，教育局指出，今年共有4萬3762位教職員工受惠，較去年增加813人。

    不過，林碩杰指出，目前很多學校均存在「鐘點教師」，包括國中小的台語教學支援工作人員、族語教學支援人員等，有國中的國文科、音樂科也有「鐘點教師」，每週上課節數15節到22節不等，幫學校分攤承擔排不完的課，幾乎天天要到學校上課，無法去其他地方兼職，時間都綁在學校形同專任教師，鐘點薪資每個月頂多2至3萬，連教師節禮金也被排除在外，顯然不公平，呼籲「媽媽市長」準備教師節禮物時，不應大小眼。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播