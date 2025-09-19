盧秀燕加碼千元敬師禮券但「鐘點教師」沒份 挨批大小眼

盧秀燕宣佈今年教師禮券加碼到1千元。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/19 17:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕宣布，今年敬師禮券從600元加碼到1千元，且擴大發放對象，包括公私立高中職以下教職員工及國立高中職以下職員都發放；台中市教育產業工會理事長林碩杰指出，包括國中小的台語教學支援工作人員、族語教學支援人員或各科鐘點教師，不乏每週授課時數逾20小時，幾乎綁在學校也無法兼差，卻均未列入發放對象，台中送教師節禮物也大小眼。

台中市教育局指出，考量部分工時教職員工上班時數差異大，異動較為頻繁，加上教育部僅發放敬師禮券給國立學校編制內教師及3個月以上之代理教師，全國各縣市發放的敬師禮券也多發給全時在職教職員工，未將部分工時教職員工納入發放對象，台中也未列入發放對象。

請繼續往下閱讀...

至於受影響人數，教育局指出，因各校部分工時教職員工來來去去異動頻繁，並未調查數字；林碩杰說，各校的編制及排課情況不一，不清楚多少人受影響，據他所知有的學校可能聘5人以上。

盧秀燕今年教師禮金加碼到一千元向教師致敬，教育局指出，今年共有4萬3762位教職員工受惠，較去年增加813人。

不過，林碩杰指出，目前很多學校均存在「鐘點教師」，包括國中小的台語教學支援工作人員、族語教學支援人員等，有國中的國文科、音樂科也有「鐘點教師」，每週上課節數15節到22節不等，幫學校分攤承擔排不完的課，幾乎天天要到學校上課，無法去其他地方兼職，時間都綁在學校形同專任教師，鐘點薪資每個月頂多2至3萬，連教師節禮金也被排除在外，顯然不公平，呼籲「媽媽市長」準備教師節禮物時，不應大小眼。

