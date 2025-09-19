北環段開挖、士林交通塞 里長緩頰：不能要馬兒好又要馬兒不吃草

北環段開挖，士林區主要幹道中正路壅塞程度更甚以往。（記者甘孟霖攝）

2025/09/19 12:51

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運北環段行經士林中正路已開始施工，一路延伸過自強隧道到大直、內湖，又有新工處執行人行道工程。記者上午9點多實際行駛北安路接自強隧道至中正路，北安路還算順暢，但已經開挖的中正路往自強隧道方向，確實頗為壅塞。鄰近士林區福林里長江美珠說，最近確實有許多里民抱怨，但她都勸要多包容，完工後會給士林帶來繁榮，不能要馬兒好又要馬兒不吃草。

捷運北環段在台北市境內的工程今年3月後陸續開工，工區範圍沿著士林中正路、至善路至大直北安路南側於劍南路站銜接東環段，並與文湖線劍南路站交會轉乘。

記者上午9點多行駛北安路接自強隧道，整體路況還算順暢，隧道內並無壅塞情形；出隧道後左轉至善路再左轉福林路接中正路，中正路上一路旁工程正進行當中，隨處可見大型機具，路況也明顯較為壅塞。

以上午來說，中正路西向東方向（往福林路）尤為壅塞，路幅本就不寬廣，加上施工占據部分車道，公車、汽、機車只得爭道，行駛速度明顯變慢。

士林區福林里長江美珠說，目前市府進行北環段工程，要有建設勢必也會有交通黑暗期，不能要馬兒好又要馬兒不吃草，尤其中正路本來就是士林區主要幹道，近期就有部分民眾來反映，但她都向對方表達這段時間要多點包容，捷運完工後就帶來巨大的便利。

她說，有些里民也抱怨護欄圍起來，要接送小孩上下車較不方便；且有些地方原本是定點倒垃圾點位，也被護欄圍起來，這就有賴清潔隊向里民宣導，向里民告知臨時倒垃圾點位。她強調，任何建設多少都有里民抱怨，不過多數人都頗包容，能理解是為了地方建設繁榮的必要之惡。

