教師、中秋、國慶連假上國道 高公局「４大不塞車時段」

2025/09/19 12:10

〔記者吳亮儀／台北報導〕教師節、中秋節及國慶日連假即將到來，預期將有許多人計畫出遊或返鄉。交通部高速公路局今天（19日）提醒，連假期間國道交通需求大增，尖峰時段容易有壅塞情形，因此提供4大不容易塞車的時段供民眾參考。

依高公局交通分析結果，連假首兩日為南向尖峰日，車流集中於上午時段；連假末兩日為北向尖峰日，車流集中於下午時段。自行開車的用路人若想節省旅行時間，建議利用這些時段才上國道：

一、各連假首兩日南向：

（一）西部國道建議早上6時前或中午12時後出發。

（二）國道5號建議早上5時前或下午5時後出發。

二、各連假末兩日北向：

（一）西部國道南部地區建議9時前出發，中部地區建議12時前出發。

（二）國道5號建議早上9時前出發。

另為分散尖峰車流，高公局指出，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折及每日0-5時暫停收費等措施。自行開車民眾可利用優惠時段及路段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App查詢即時路況，以彈性調整出發時間與行車路線。

