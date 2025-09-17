為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基隆黑白壽司賞創意料理9/20決賽 發放千張限量壽司兌換券

    基隆市將於20日在城際轉運站舉辦黑白壽司賞美食派對。（基隆市政府提供）

    2025/09/17 17:19

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕為推廣基隆海洋飲食文化，基隆市政府產業發展處9月20日在基隆城際轉運站舉辦「黑白壽司賞美食派對」，共有31組來自各地的青年學子和專業壽司達人參加創意壽司料理決賽，還有在地知名壽司店與飲品市集，活動現場將發放千張限量壽司兌換券，讓民眾免費品嚐各種風味壽司，並有免費壽司手作活動。

    市府產發處指出，經過初審共有來自全台31組青年學子「新星組」及專業壽司職人「達人組」，20日在基隆城際轉運站進行「黑白壽司賞-創意壽司競賽」爭奪戰。由專家組成「白評審團」親自品評創意壽司料理，民眾則化身「黑評審」，在基隆10家知名壽司店投票選出人氣獎。

    現場有10家在地知名壽司店設攤，包含蓉記壽司、站前壽司、逸番亭、箏壽司、藏漁殿、舶食日式丼飯串燒、漁人手作壽司、多馬和食、晟壽司及那間居酒屋，民眾在下午1點至4點，在現場進行線上投票，選出心中最具風味壽司之星，完成投票並消費滿150元者，憑手機畫面及累積點數可兌換限量好禮。

    此外，中午12點與下午2點將分波發放1000張壽司兌換券，民眾可以免費品嚐市集壽司，同時有免費「壽司手作體驗」，讓民眾製作「手毬壽司」或「壽司手捲」。

    基隆市將於20日在城際轉運站舉辦黑白壽司賞美食派對。（基隆市政府提供）

