屏東交通科技執法告示牌「看不懂」 交通隊要改了

2025/09/17 13:32

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣交通科技執法被認為有氾濫成災的情形，設立的告示牌標語常讓人看不懂，前高鳳數位內容學院校長謝捷晃日前更在臉書上教導交通隊，執法標語要簡潔明瞭，不要不知所云，讓駕駛人還要猜一猜，這樣就失去警示的效果。屏東縣交通隊決定重新換告示牌，字句會快速讓駕駛人明瞭。

屏東最近出現許多科技執法的路段，交通隊在這些路口都會設立告示牌提醒駕駛人注意，內容則讓人相當的驚訝，有的寫著「前有車不停讓行人、科技執法」、「前有未依標誌標線、闖紅燈科技執法」等標語，讓許多駕駛人搞不清到底在講什麼。前高鳳數位內容學校長謝捷晃發現後覺得字義太奇特，指出以前國文老師教導標點符號，常舉一個案例說明：「下雨天留客天留我不留」，若標為「下雨天留客，天留我不留。」就是不留。若標為「下雨天，留客天，留我不？留」則是要留。

兩種標法，語意完全不同，該科技執法標語在不停讓行人與科技執法之間使用「、」讓人不知所云，可以改為前有「車不停讓行人」科技執法或前有車不停讓行人之科技執法。

屏東縣交通隊經開會檢討後，決定修正告示牌面標語，要求短句直接，減少多餘字、字句的關鍵要齊全，以快速抓住駕駛注意力，避免駕駛人無法理解。

