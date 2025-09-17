為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    紅榨楓長高影響小笠原山無敵視野 遊客建議移植改種引熱議

    小笠原山觀景平台周遭的楓紅美景，吸引絡繹於途的遊客。（黃源明攝影提供）

    2025/09/17 09:36

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕小笠原山為阿里山國家森林遊樂區觀賞楓紅的熱門景點，但逐漸長高的台灣紅榨楓已經影響到八卦觀景平台的無敵視野，有遊客建議移植改種玉山杜鵑等灌木。不過「阿里山達人」黃源明認為小笠原山的台灣紅榨楓已成為阿里山紅葉最美的特色，不能自廢武功。嘉義林業分署綜合評估後，也不主張移植，但會在適當時機做適度的修剪。

    李姓遊客指出，阿里山國家森林遊樂區小笠原山觀景台標榜360度廣闊超級視野，但因為周邊種植的樹木逐漸長高，已經失去前方與左、右兩側的240度視角，建議及時處置，可以研議移植這些楓樹，改種玉山杜鵑等灌木。

    黃源明表示，小笠原山台灣紅榨楓已經是阿里山紅葉最美代表之一，卻因樹木長高移除換成玉山杜鵑，這是自廢武功，而且玉山杜鵑也會長高，其他山區也都有，根本是複製貼上的景色。

    黃源明進一步說，樹木修剪只能治標，結合觀景台的改善才是長久之計。八卦平台可考慮增建第二層，上層露天視野自然恢復原有的360度環繞視野，下層可以遮風避雨，周遭樹木也不需要砍除。

    嘉義林業分署副分署長魏郁軒指出，小笠原山為阿里山國家森林遊樂區內觀賞楓紅的熱門景點，每年吸引大批遊客前往賞楓，移除台灣紅榨楓改植玉山杜鵑，評估後認為較不適宜，仍以修剪矮化方式為主，因秋季將近，為避免影響今年楓紅景觀，將待楓紅過後再進行修剪。觀景平台改善一事將納入考量評估，以期未來提供遊客更好的觀景體驗。

    台灣紅榨楓逐漸長高，已影響小笠原山無敵視野。（讀者提供）

