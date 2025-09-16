交通部捷運補助款缺口103億元 高市捷運局憂衝擊高雄發展

高雄市府爭取中央補助捷運建設經費缺口高達103億元，捷運局憂心若經費沒到位，將衝擊高雄發展。圖為施工中的高捷黃線。（捷運局提供）

2025/09/16 20:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府正全力推動軌道建設，115年度（明年）正處工程經費支用高峰，但交通部115年度補助款減少高達103億元，捷運局憂心若經費沒到位、將影響工程進度與後續招標，衝擊高雄發展與經濟布局。

捷運局指出，依據交通部統計，歷年來協助地方捷運建設計畫已補助達6570億餘元，其中台北就獲補助3155億餘元，佔48.02%。

高雄捷運建設正全力施工中，黃線為城市骨幹，串聯科學園區、半導體S廊帶，小港林園線則支撐南部石化產業轉型，然而捷運建設屬長期大型投資，需中央穩定經費支持，高市府已完成地方配合款編列，交通部補助卻出現103億元短缺。

捷運局表示，除已對高雄財務規劃造成壓力，經費短缺也將影響工程進展，進一步導致統包廠商資金調度困難，衍生履約爭議與違約疑慮，造成計畫執行不穩定性。

捷運局說明，捷運工程進度需穩定資金流，以確保廠商投標意願與工程施工期穩健，政府應負擔經費若出現落差，不只延誤工期，還可能增加物價波動下的造價成本，形成惡性循環。

捷運局彙整相關數據，在中央已核定的捷運路網，補助台北捷運將高達6600億元；交通部統計歷年已完成補助協助地方捷運建設計畫達6570億餘元，其中單台北市就已獲得補助3155億餘元，佔全國48.02%。

高市府敦請中央重視南部都會區捷運建設的戰略意義，追求更加均衡發展的台灣，後續應協助補足高雄捷運建設經費缺口，給予南部都會區更堅實的支持，以確保城市建設推進，帶動南部產業升級與民眾交通便利。

