屏東創世中秋柚子義賣減5成 在地企業連6年愛心認購

屏東在地企業中洲建設公司認助600盒、共3000斤文旦禮盒助創世，中洲董事長黃啟倫（右）與夫人邱金英（中）呼籲各界加入認助行列，創世屏東院長林湘華（左）相當感謝。（記者羅欣貞攝）

2025/09/16 12:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕創世基金會屏東院今年面臨收入銳減的困境，所幸每年提供柚子義賣的台南柚農即使颱風侵襲產量銳減，也仍力挺優先供貨，然而現距中秋只剩半個多月，義賣預訂數量比去年同期減少約5成，屏東在地企業中洲建設公司獲悉，今（16）日認助600盒、共3000斤的文旦禮盒，注入及時雨。

「今年已是連續6年認購文旦禮盒」，中洲建設公司董事長黃啟倫表示，公司一直相當重視社會弱勢服務，得知創世屏東院陷入募集服務經費的困境後馬上行動，希望號召更多鄉親助弱勢，今年共認助600盒、每盒5斤的文旦禮盒，除餽贈客戶及員工，也捐贈弱勢兒童團體，讓大家一同感受中秋節月圓人團圓的幸福氛圍。

黃啟倫也透露，剛考上高雄醫大的女兒，之前也擔任守護天使愛心大使，協助創世募款，今年以更積極的行動響應善行，每月定期定額捐款，幫助植物人所需的尿布等照養經費，全家總動員力挺植物人服務。

認助儀式今天舉行，擁有丙級廚師執照的院長林湘華，將文旦製成果醬，邀請黃啟倫與夫人邱金英，一起捲袖戴手套捏麵糰，將果醬、綠豆餡包入月餅中，現場烘焙出酸甜滋味的綠豆椪，同時呼籲各界踴躍認助文旦禮盒、月餅禮盒，展現用愛心關懷生命的精神。

創世屏東院目前安養56位植物人，到宅服務84個植物人及重度臥床老人家庭，屏東創世統計，今年捐款銳減，尤其小額捐款較去年同期減少5、6百筆，相較之下今年度至今捐款是負450萬元，盼社會大眾響應「保柚平安 渡中秋」義賣活動，詳情可電洽：08-7210038。

中洲建設董事長黃啟倫（右）與夫人邱金英（中）在創世屏東院長林湘華（左）示範下，一起製作柚子醬綠豆椪。（記者羅欣貞攝）

