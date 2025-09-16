雪坊優格深夜發文「網軍都走光了嗎？」急刪 網氣炸：無比噁心

雪坊優格深夜發文嘲諷「網軍都走光了嗎？」再度點燃網友怒火。（擷取自Threads）

2025/09/16 10:54

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名優格品牌「雪坊優格」近日因切割網紅四叉貓引發抵制風波，雖然爭議一度趨緩，但官方粉專深夜以輕佻語氣再度發文，開頭便問「網軍都走光了嗎？」隨即引爆新一波批評。隨後，雪坊優格火速刪除文章，並改以正式聲明道歉。

雪坊優格「優小編」今（16日）凌晨在臉書發文表示，「網軍都走光了嗎？呼，那我可以探頭出來跟大家聊一下了嗎」並表示事件確實是品牌自身引起，隨後話鋒一轉，「我們有些地方可能比較厲害，大概也只有考試吧，我絕對沒有說是同個學校的人都是這樣喔，炎上好可怕啊」。

雪坊優格還說，「我們在某部分其實也是很笨、很傻的、很白癡的一群人，所以才會來做辛苦得要死的優格啊。只不過我們一直都是實實在在、腳踏實地的在做事，在產品上從來都沒有欺騙過大家，這你們明白的。」

此言一出立刻引發網友怒轟，「本來沒什麼情緒，看了這篇頓時厭惡感滿出來，無比噁心」、「被罵只要通通推給網軍就好，真的是很厲害」、「我希望你們可以趕快學會，最好的公關手段就是閉嘴」、「真是嘴秋，而且選在半夜兩點發文，不知道的還以為在做什麼雞鳴狗盜的事情」、「説自己有錯但還是一直引戰？負面聲量也是聲量嘛，嘻嘻」。

事後，雪坊優格緊急刪文並改發正式道歉聲明，表示「過去這幾天給大家添麻煩了，我們正持續的反省和檢討，之後會再跟大家報告。無論如何，關於引發社會爭議與觀感不佳的這件事，還是要跟大家再說一次對不起，我們錯了。」聲明最後向支持者與失望離去的消費者致歉，強調會記取教訓，並將重新調整團購經營方式，慎選合作夥伴，避免再度引發不必要的社會爭議。

