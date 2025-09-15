嘉縣溪口國中國際發明展奪2金1銀 驅蛇槍再獲特別獎

溪口國中在第12屆印尼發明家日國際青少發明展（IYIA）奪2金1銀。（溪口國中提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣溪口國中長期推動創意發明教育，參加今年第12屆印尼發明家日國際青少發明展（IYIA），首次參賽獲2金、1銀及3項特別獎，昨天進行頒獎，其中學生鄭世民、何若禕以作品「驅蛇槍」獲得金牌，同時獲大會評審特別獎、泰國皇家發明研究會特別獎及「傑出青少年發明家獎」，獲頒獎金100萬印尼盾（約新台幣1847元）。

何若禕說，「驅蛇槍」的想法是希望可以保護人，同時不要傷害到動物，作品是用羊毛氈做成子彈，再加入精油，靠著味道把蛇或其他野生動物嚇跑，羊毛氈可以自然分解，對環境沒有污染。

黃惜恩、陳威駐同學以「你好帆－音響播放裝置」獲金牌；劉睿騏、孫伃靚、朱意蓉同學以「龜兔賽跑－超慢跑復健裝置」獲銀牌。

嘉義縣府教育處長李美華表示，2025IYIA 印尼發明家日國際青少發明展參賽國家來自紐西蘭、印尼、羅馬尼亞、約旦、越南 、泰國、台灣、韓國、沙烏地阿拉伯、伊朗、香港、中國、澳門、克羅埃西亞、土耳其、菲律賓、埃及、馬來西亞、波蘭等21國，作品從農業、科技、永續環境、健康照顧、運動休閒等18種項目，共計486件作品參賽，溪口國中首次參賽能奪大獎，實屬不易。

溪口國中校長謝正裕說，學校推動創意發明教育已逾10年，感謝指導教師黃孝文主任與葉自軒組長指導，以及縣府全額補助旅費，讓偏鄉學子有機會躍上國際舞台。

為備戰國際賽事，師生自暑假展開全英文演練，在競賽中展現自信與實力；劉睿騏說，全英文發表與問答是此次比賽的最大挑戰，感謝師長耐心指導，讓他在答辯過程更加順利，也體認到語言學習的重要性，也在這次比賽結交許多國際友人。

