    首頁　>　生活

    拆公館圓環釀警民衝突 主辦單位：集結活動21:15就已結束

    台北市政府上週六（13日）凌晨拆除公館圓環進行公車專用地下道填平，「行人零死亡推動聯盟」號召走讀抗爭行動。（資料照，記者廖振輝攝）

    2025/09/14 19:27

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府上週六（13日）凌晨拆除公館圓環進行公車專用地下道填平，發生民眾抗議事件後爆發衝突，當晚號召走讀抗爭行動的「行人零死亡推動聯盟」今（14）指出，用路安全是集結的重要理念，活動在當天晚上21:15結束，現場仍有大量群眾不願離去，要守到公車末班車駛離，事後了解，凌晨約0點15分出現警民衝突。未來會持續了解狀況，並盡應盡的責任，希望任何人都能安心出門、平安回家。

    「行人零死亡推動聯盟」今指出，非常感謝下一代人本交通促進會、安全駕駛監督聯盟等路權團體，以及台大學生會、台師大學生會、台科大學生會、政大交通社等學生團體，華興里里長陳峙穎、台北市議員張志豪及苗博雅等在地民代，當晚到開場記者會聲援致詞。

    聯盟強調，他們在圓環走讀，懷念這個容納了大眾運輸優先路權的公車地下道，以及學習如何透過道路標線標誌改造，將設計混亂的舊式圓環改善的更好。在近400名夥伴們的共同努力下，成功將巨幅看板和布條掛上圓環，表達行動訴求，希望北市府能暫緩施工、重啟協商，充分瞭解在地里民生活需求及意見。

    走讀繞行完成後，現場民眾自由接麥宣講，由學生、家長、外送員、身障者、交通工程師、醫護專業等各種不同身分的現場群眾，紛紛表達希望保留圓環或是公車地下道的不同意見，直到21:15主辦單位宣布活動結束。

    聯盟指出，活動結束後，現場仍有大量群眾不願離去，要待到公車末班車駛離為止。他們後續也了解到活動結束後約00:15有出現警民衝突，呼籲各位夥伴在行動現場，應當確保他者與自身的安全，以便清晰地表達訴求。抗爭行動中每一位參與者、警察、工作人員的安全，都是他們非常重視的，未來也會持續了解狀況，並盡應盡的責任。希望任何人都能安心出門、平安回家。

