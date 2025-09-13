為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    年底退出苗栗12條客運路線？ 亦捷聲明駁斥：不實謠言

    原由新竹客運經營的苗栗縣12客運路線，去年9月由亦捷科技公司接手代駛迄今。（圖由新竹區監理所提供）

    原由新竹客運經營的苗栗縣12客運路線，去年9月由亦捷科技公司接手代駛迄今。（圖由新竹區監理所提供）

    2025/09/13 19:31

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕原由新竹客運經營的苗栗縣12客運路線，於去年9月由亦捷科技公司接手代駛迄今，地方近日卻傳出亦捷也恐將於年底退出苗栗的傳聞。對此，亦捷於公司官網嚴正聲明指為不實謠言；新竹區監理所也表示，絕無此事並強調會保障苗栗鄉親民行基本需求。

    亦捷科技公司於9日在公司官網首頁公告，「鄭重聲明本公司並無退出苗栗地區12條一般公路客運路線代駛業務計畫」，表示「近來傳聞本公司將在114年底退出苗栗地區12條一般公路客運路線代駛業務，該傳聞未經向本公司查證，冒然傳播已嚴重傷害本公司商譽及民眾搭車權益，本公司嚴正公開澄清，並無退出苗栗地區12條一般公路客運路線代駛業務計畫，敬請苗栗地區民眾切勿聽信謠言安心搭乘、感謝公路局及苗栗縣政府」。

    對此，新竹區監理所也強調，絕無此事，也未接獲亦捷提出此訴求，會密切關注，保障苗栗鄉親民行基本需求。

    亦捷科技公司於9日在公司官網首頁公告聲明啟事。（翻攝亦捷科技公司官網）

    亦捷科技公司於9日在公司官網首頁公告聲明啟事。（翻攝亦捷科技公司官網）

    亦捷「鄭重聲明本公司並無退出苗栗地區12條一般公路客運路線代駛業務計畫」。（翻攝亦捷科技公司官網）

    亦捷「鄭重聲明本公司並無退出苗栗地區12條一般公路客運路線代駛業務計畫」。（翻攝亦捷科技公司官網）

