    首頁　>　生活

    全國最大尾！百米巨龍9/22送福嘉義 今先台南踩街祈福

    「百米巨龍」在台灣府城隍廟表演。（台南大學提供）

    「百米巨龍」在台灣府城隍廟表演。（台南大學提供）

    2025/09/13 14:22

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣府城隍廟喚醒「沉睡」的百米巨龍，攜「龍生九子」盛大出巡，把府城福氣分送給嘉義諸羅。這條全國「最大尾」巨龍將於22日赴嘉義參與「城隍夜巡諸羅城」，今（13）日則率先在台南舉行「百米巨龍藝陣踩街祈福巡禮」，一路從國立臺南大學遊行至府城隍廟，行經8處古蹟與歷史場域，將傳統文化能量灑落街頭。

    遊行路線自台南大學出發，途經台南孔廟、南市美術館1館、台灣文學館、消防局中正分隊、湯德章紀念公園、中西區公所，最終回到府城隍廟埕，沿途串連府城文化記憶。

    百米巨龍原為2011年國慶慶典所製，象徵「百年百米」，全長35節、重量超過百公斤，需要上百名體育生接力舞動，當年轟動全國，典禮後安置於高雄內門紫竹寺。台南大學民俗隊教練蔡俊宜表示，此次特別迎回台南整裝再出發，並依「龍生九子」意象設計彩帶龍陣，重現盛況。

    台灣府城隍廟主委郭榮哲表示，此次巡演特別邀請台南大學與七股寶安宮共同組成「金獅白鶴宋江陣」，並由青年學子擔綱駕前陣頭，而非傳統職業陣頭，希望讓年輕世代找到更多舞台，傳承民俗技藝。

    巨龍最終抵達府城隍廟廟埕，在鼓聲與鑼聲中完成祈福，象徵將府城的深厚文化祝福帶往嘉義，也為台南市民與全台祈求平安順遂。此次活動合作團隊還包括阿伯樂戲工場、南豐表演藝術團、七股樹子脚玉勅寶安宮代天府、康府千歲廟、蘭賢陵武館宋江陣等，讓年輕創意與優質廟宇文化激盪出新活力。

    百米巨龍於2011年國慶慶典精彩表演。（台南大學提供）

    百米巨龍於2011年國慶慶典精彩表演。（台南大學提供）

    「百米巨龍藝陣踩街祈福巡禮」結合年輕創意活力。（記者洪瑞琴攝）

    「百米巨龍藝陣踩街祈福巡禮」結合年輕創意活力。（記者洪瑞琴攝）

