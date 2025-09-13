下週四前持續酷熱 氣象專家：這天有熱帶擾動逼近台灣

「林老師氣象站」表示，預估下週四後，太平洋高壓勢力將向北、往東調整，南方季風低壓槽也將往北跟進、補上，受季風低壓槽外圍偏東到東南風水氣的影響，台灣天氣也可能轉趨不穩定，降雨機會增大（圖擷自臉書）

2025/09/13 07:50

首次上稿 07:20

更新時間 07:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，預估今日至下週四太平洋高壓持續影響，天氣高溫炎熱，午後對流旺盛，下週四後隨著高壓勢力往北、往東調整，南方季風低壓槽也將往北，台灣天氣將更為不穩定，降雨機會增大，預估在菲島及關島東方外海附近會有熱帶擾動發展。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今、明2日天氣仍受太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴；午後在各地山區及西半部近山區平地，都有局部短暫雷陣雨機會，其中山區降雨會有局部較大雨勢，請留意！。

至於溫度部份，各地高溫普遍在攝氏33至36度之間；其中在大台北、中南部及台東地區則有局部攝氏37度或以上高溫發生的機率，天氣屬於高溫炎熱、午後對流旺盛的夏天型態。

「林老師氣象站」表示，預估要到下週四（18日）之後，太平洋高壓勢力才有向北、往東調整，此時要注意南方季風低壓槽也開始進一步往北跟進、補上，其勢力範圍自南海向東延伸，至巴士海峽、菲島東北部外海。受季風低壓槽外圍偏東到東南風水氣的影響，台灣天氣也可能轉趨不穩定，降雨機會增大；甚至在季風低壓槽內還有熱帶擾動生成發展的機會。

「林老師氣象站」提到，根據今晨歐洲模式模擬顯示，預估17日前後熱帶擾動在關島的東方外海生成；隨後，緩慢向西北方向前進，並於22日前後非常靠近台灣，後續發展有待持續觀察。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天「太平洋高壓」逐漸增強，各地晴朗，白天偏熱、紫外線強，注意防曬、防中暑；午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，大多侷限在山區，偶有擴及少部分平地的機率。今日各地區氣溫為：北部22至36度、中部23至36度、南部23至37度、東部22至36度。

吳德榮表示，下週一、二各地晴朗，白天酷熱，高溫再升1、2度，紫外線強，注意防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，東側水氣漸增，恆春半島及花東偶有短暫降雨的機率。

吳德榮指出，下週三至週五預估「熱帶擾動」通過呂宋島、無發展，但南來水氣增多，東半部及南部有明顯降雨，其他地區雲量略增，偶有局部短暫陣雨的機率，午後雨勢較大。

吳德榮提到，根據最新各國模式期末模擬顯示，「太平洋高壓」仍偏強，尚無第1波「東北季風」南下的跡象，明顯降溫還得再等。最新歐洲模式模擬調整為，22日另一「熱帶擾動」向台灣方向逼近，發展亦較明顯；但最新美國模式模擬則與歐洲模式完全不同，顯示仍存在極大的「不確定性」，具體發展有待持續觀察。

