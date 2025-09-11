為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄9人座小巴銜接紅60主線 9/15上路

    高雄9人座小巴銜接紅60主線便利通勤轉乘。（圖由交通局提供）

    2025/09/11 15:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市交通局今（11）日在大社區中山堂舉辦「紅60區間公車啟動儀式」，宣布15日起，社區型服務路線「紅60區間公車」正式營運，首次採用定時定班9人座小型巴士營運，深入大社區大社里、三奶里、中里里及觀音里等社區，提供更密集的大眾運輸服務。

    「紅60區間公車」並銜接紅60主線等公車路線，滿足居民通勤、就學與轉乘需求；交通局長張淑娟表示，因應大社區大社里等民眾接駁需求，市府經過規劃會勘協調，闢駛紅60區間公車，該路線定位為「社區型接駁公車」，特別針對路幅較小的區域設計，透過9人座小巴士深入社區，提供更貼近居民需求的服務。

    交通局強調，紅60區間9人座小巴的啟用，不僅便利居民就醫、通勤與轉乘，也為未來持續推展更多社區型路線、優化公車路網奠定基礎，朝「多元、平權、便捷」的大眾運輸環境持續邁進。

    1名年長的居民林阿姨表示，以前要去市場或轉乘捷運都要走一段路，現在社區就有小巴士停靠，真的方便很多，我以後就可以常常出門。

    紅60A、紅60B及紅60區間公車的行經站點及即時到站資訊，可透過「高雄iBus+」APP查詢。TPASS與月票販售通路，則可於交通局臉書專頁「轉動高雄青春夢–高雄市政府交通局」、MeNGo APP、官網交通局官網查詢。

    9人座小巴銜接紅60主線便利通勤轉乘。（圖由交通局提供）

