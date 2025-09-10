靈鷲山8天7夜水陸法會揭開序幕 跨宗教聯合祈福會登場

靈鷲山水陸法會每年都吸引許多民眾參與。（資料照，靈鷲山佛教教團提供）

2025/09/10 20:26

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕靈鷲山水陸空大法會今年邁入第32屆，今（10）日晚間在桃園巨蛋舉辦跨宗教聯合祈福會，為8天7夜的法筵勝會揭開序幕，靈鷲山聖山寺監院懇慧法師、桃園市長張善政、各級民代及百餘位跨宗教團體代表，共同祈願台灣安定、世界和平、生態永續。

祈福會由桃園區北門國小扯鈴隊民俗技藝表演開場，在1分鐘平安禪後展開莊嚴的祈福儀式，代表開山住持心道法師出席的懇慧法師、天帝教樞機使者蔡光思、耶穌基督後期聖徒教會桃園支聯會大會長王壹民，以及桃園、新北多家宮廟代表，各宗教、跨領域同誦祈願文，並透過古老的頌缽共振，將善念化作祝禱。

靈鷲山水陸法會今年以「靈性覺醒，生態共好」為主題，推動佛水供品統籌分發、租用循環餐具、不提供塑膠袋、回收升級與覺知消費路徑，而參與祈福會的宮廟也以具體行動響應，例如景福宮、慈護宮、林口永善寺等實施減爐或改用電子鞭炮，明倫三聖宮不燒金紙，竹林山觀音寺投入急難救助，多家廟宇捐助物資幫助弱勢市民等。

此外，在內壇獻供儀式中，心道法師與貴賓們供燈、供香，象徵以光明與清淨心獻供諸佛，並將慈悲與智慧轉化為對世界的祝福。

