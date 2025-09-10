為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    靈鷲山8天7夜水陸法會揭開序幕 跨宗教聯合祈福會登場

    靈鷲山水陸法會每年都吸引許多民眾參與。（資料照，靈鷲山佛教教團提供）

    靈鷲山水陸法會每年都吸引許多民眾參與。（資料照，靈鷲山佛教教團提供）

    2025/09/10 20:26

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕靈鷲山水陸空大法會今年邁入第32屆，今（10）日晚間在桃園巨蛋舉辦跨宗教聯合祈福會，為8天7夜的法筵勝會揭開序幕，靈鷲山聖山寺監院懇慧法師、桃園市長張善政、各級民代及百餘位跨宗教團體代表，共同祈願台灣安定、世界和平、生態永續。

    祈福會由桃園區北門國小扯鈴隊民俗技藝表演開場，在1分鐘平安禪後展開莊嚴的祈福儀式，代表開山住持心道法師出席的懇慧法師、天帝教樞機使者蔡光思、耶穌基督後期聖徒教會桃園支聯會大會長王壹民，以及桃園、新北多家宮廟代表，各宗教、跨領域同誦祈願文，並透過古老的頌缽共振，將善念化作祝禱。

    靈鷲山水陸法會今年以「靈性覺醒，生態共好」為主題，推動佛水供品統籌分發、租用循環餐具、不提供塑膠袋、回收升級與覺知消費路徑，而參與祈福會的宮廟也以具體行動響應，例如景福宮、慈護宮、林口永善寺等實施減爐或改用電子鞭炮，明倫三聖宮不燒金紙，竹林山觀音寺投入急難救助，多家廟宇捐助物資幫助弱勢市民等。

    此外，在內壇獻供儀式中，心道法師與貴賓們供燈、供香，象徵以光明與清淨心獻供諸佛，並將慈悲與智慧轉化為對世界的祝福。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播