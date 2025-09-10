斗六文旦、香蕉、蔬菜外銷 直送新加坡超市

斗六文旦及其他蔬果外銷新加坡。（記者黃淑莉攝）

2025/09/10 16:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府今年4月與新加坡第一私人集團超市昇菘集團簽署3年100萬新幣的合作備忘錄（MOU），首批農產斗六文旦、香蕉及蔬菜今（10）日封櫃出口到新加坡。

封櫃儀式由雲林縣長張麗善、農業處長魏勝德及負責出口宜捷威農產公司總經理林延蓉等共同見證。張麗善指出，雲林縣農業大縣，縣府透過各種管道行銷農產品，不只國內超市等通路，也積極打開國外市場，2020年起透過東京食品、新加坡食品展行銷雲林良品。

張麗善表示，2020年至2024年外銷新加坡有1250公噸，包括胡蘿蔔、美生菜、高麗菜、苦瓜、文旦等，2023年新增葉菜類，去年再加入鳳梨、木瓜及香蕉等。

另通路上繼與NTUC、Giant等大型超市合辦台灣蔬菜節，今年再進一步與昇菘超市簽署3年100萬新幣的MOU，並舉辦一週的「台灣食品節」，第一批外銷蔬果中，有應景的文旦，還有香蕉、蔬果。

張麗善說，外銷市場要持續除品質，更重要是供貨要穩定，這次因風災、豪雨國內農產受創嚴重，感謝農民、農企業單位努力，在誠信及品質保障狀況下，提供優質的產品順利完成出口。

縣府農業處長魏勝德指出，這次是MOU簽訂後第一場封櫃出口，對雲林農產是重要里程碑，未來新加坡民眾都可能吃到雲林的農特產品。

魏勝德說，昇菘集團於新加坡擁有82間連鎖超市，將與縣府合作在9月26日至10月2日舉辦「柚香慶滿月·蕉饗雲林節」的中秋檔期推廣活動，展售雲林當地新鮮蔬果，包括文旦、香蕉、紅蘿蔔與葉菜類等，並於8間門市舉辦共25場的試吃活動，持續將雲林的優質農產推廣至國際舞台。

雲林良品外銷新加坡，斗六文旦、香蕉及蔬菜封櫃出口。（記者黃淑莉攝）

