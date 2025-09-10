25歲打兩份工月入近5萬！她曝比正職快樂 網友喊：好羨慕

網友發文分享，畢業後做過多份正職工作，卻無法適應長時間的工時與人際關係，最終選擇以兩份兼職搭配投資維生，示意圖。（情境照）

2025/09/10 19:52

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網友發文分享自身經歷，畢業後曾做過多份正職工作，卻無法適應長時間的工時與人際關係，最終選擇以兩份兼職搭配投資維生。儘管月收接近5萬元，她仍迷惘，「25歲了誰像我一樣一直在打工」。貼文曝光後，引起網友熱議。

網友在Dcard發文說，自己畢業後嘗試過多份正職工作，包括辦公室行政、客服與倉儲管理等，卻難以適應長時間工時與職場人際關係。她坦言，個性內向，無法融入團隊，只要踏入正職職場，就會感到莫名慌張。後來，她決定改以兩份兼職工作維生，分別在物流與賣場工作，每日各工作4小時，兩份工作合計月收約4萬4千元；加上每月4千到5千元的投資收益，總月收接近5萬元。

原PO說，兼職時數短、同事年紀相仿，讓她能自在相處，幾乎沒有人際壓力，甚至下班後還能與同事相約聚會，這讓她感受到以前在正職中從未有過的快樂。然而，儘管目前的工作模式讓她身心更自在，她仍忍不住自我懷疑，「25歲了，誰像我一樣一直在打工的…」。

貼文曝光後，許多網友原PO的選擇並無不妥，甚至相當羨慕，「過得很開心很棒啊，而且你的薪水還比很多正職的高，有在讀公職也有持續進修，不覺得你現在的生活有何不妥」、「很棒，我也是很難全心全意投入到一份工作上的，比較喜歡好幾份工作，這樣比較不會覺得壓力太大」、「有點羨慕，一般正職還得做到累死才能跟你差不多，工時比你長多了」。

另有不少人分享相似經驗，認為打工不只是權宜之計，更是一種生活風格的選擇，「我也是從百貨主管身分，退而轉打2份工喔，真的是時間很彈性，而且人際關係真的是剛剛好的距離，也可以消磨一份工作的膩感」、「我只做早上4小時，其他時間想幹嘛就幹嘛」、「我也是早上飯店5個小時，晚上餐廳3到4小時，我也不喜歡綁在一個地方太久」。

