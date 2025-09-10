高雄車站商業大樓二招又流標 台鐵：研議放寬1家投標即可審

台鐵高雄車站商業大樓（圖左白色建築）二度招商僅一家投標，將辦理三度招商。（記者王榮祥攝）

2025/09/10 07:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄車站商業大樓第2次公告招商至9月5日下午5時截止，因申請人僅有1家，依規定不予辦理資格審查開標，台鐵表示，將研議放寬1家申請人投標即可辦理資格審查開標，並於近日辦理第3次公告招商。

高雄車站商業大樓今年3月7日首度公告招商、3月17日辦說明會、6月4日傍晚截止收件，結果僅1家投標、等同流標。

台鐵當時說明，高雄車站商業大樓首度招標後申請人僅1家，依規定不辦理資格審查開標，已蒐集潛在廠商反饋意見，正研議調整營運權利金、及放寬1家申請人投標即可辦理資格審查開標。

7月下旬，台鐵公布高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間第二次公告招商，設定9月5日下午5時截止收件，跟第一次不同的是調降營運權利金計收百分比、開放圖說資料閱覽等方式，希望降低民間機構前期投資疑慮及風險。

9月5日截止收件後，台鐵指出因申請人僅有1家，依規定不辦理資格審查開標，將研議放寬1家申請人投標即可辦理資格審查開標，並於近日辦理第3次公告招商。

高雄車站商業大樓建築體坐落於高雄地下化車站正上方，車站商業空間分布於車站地上10層、地下1層及地下3層，皆位於捷運、台鐵及各運具轉乘動線，租賃範圍之總樓地板面積合計53萬777.41平方公尺，相關訊息可至台鐵官網招商資訊招商公告頁面。

