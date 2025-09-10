首位在高市府上班的「日本公務員」 小林晉：最愛高雄太陽跟芭樂

「日本公務員」小林晉在高雄市政府上班5個多月，已逐漸熟悉南部生活步調，圖為行國處國際科為小林晉準備的個人辦公空間。（記者王榮祥攝）

2025/09/10 07:28

〔記者王榮祥／專訪〕「日本公務員」小林晉在高雄市政府上班5個多月，已逐漸熟悉南台灣，他說很喜歡高雄的太陽跟高雄人的貼心、最愛吃高雄芭樂，希望能促進日台更多交流，也讓更多日本陸奧市民認識高雄。

小林晉今年42歲，為日本青森縣陸奧市政府（青森縣北部）商工觀光部主幹（擔任管理職務的官員），今年4月以陸奧市政府派駐高雄職員身分、奉派駐點高雄1年，負責協助陸奧與高雄城市交流相關工作，上班地點在高市行政暨國際處國際科。

5個多月來，小林晉逐漸融入高雄生活，他表示來台灣前多聽到台北跟九份，有機會到高雄，對喜歡四處旅遊的他感覺非常開心。

小林晉提到在高市府上班跟陸奧市府最大不同處，就是有自己的辦公空間，陸奧市府辦公桌都排在一起沒間隔，但兩種辦公環境各有好處、都能適應。

工作之餘，他喜歡到處旅行，台南、屏東、小琉球都去過，下個目標是花東，對高雄印象最深的景點是歷史博物館，因為有完備的日文翻譯。

他分享在高雄最喜歡的是太陽、寬闊馬路跟民眾的貼心，解釋喜歡太陽原因，是因陸奧市秋冬常霧茫茫（雪），所以有太陽加上貼心市民，讓人溫暖，最喜歡吃芭樂，因為甜甜的。

行國處長張硯卿說，小林晉派駐高雄後，高雄陸奧互動更綿密，每次開會討論兩市議題時，小林晉會立刻跟陸奧市府聯繫且很快取得回覆，副市長羅達生日前率團拜訪陸奧，陸奧民間還製作高雄燈籠歡迎。

張硯卿指出，日本公務員派駐高市府是首例，除有助台日情誼，也凸顯高市府這幾年深耕國際交流成果，是城市互動中非常難得的突破。

小林晉則說，希望在高雄期間能促進更多交流，也讓更多陸奧市民認識高雄。

小林晉（左三）除擔任陸奧、高雄城市互動聯繫事宜，也常參與第一線行銷活動，介紹家鄉陸奧市。（高市府提供）

日本陸奧市學生來台參加台灣海洋國際青年論壇，小林晉協助接待，他透露在異鄉看到家鄉子弟特別開心。（高市府提供）

在高雄市政府上班期間，小林晉擁有專屬高市府名片。（記者王榮祥攝）

