    首頁　>　生活

    搶救新竹縣總圖「顏值」 4+1優化方案票選今中午起跑

    為了搶救新竹縣立總圖的「顏值」，縣府文化局今天中午起舉行總圖金屬屋頂立面的優化方案網路票選。（記者黃美珠攝）

    2025/09/10 07:10

    〔記者黃美珠／新竹報導〕還沒完工的新竹縣立總圖書館，屋頂立面因用鋁合金烤漆鋁板被譏「鐵皮屋美學」，縣府文化局歷時3個月，推出4個優化方案，或採用鋁合金格柵、或用陶板或沖孔板設計，最後決定訴諸網路票選決定這棟建築的「顏值」。

    這個票選將從今天中午12點起跑到9月24日中午12點落幕，9月30日公告結果，接著會依結果推進優化案的細部設計和工程招標進行改善。

    縣府文化局長朱淑敏說，這個票選的選項是「4+1」，也就是方案1跟方案2的金屬格柵形式、方案3陶板材質設計、以及方案4的沖孔板設計外，還有1個選項就是「不改變（維持原狀）」。

    她說，方案1、方案2都用金屬格柵型式，考量的是鋁合金強度大且不易變形，用於建築外牆可望降低建築承載重量，塗裝後還能有效提升鋁合金的耐用度；至於格柵還有抗風壓、安全、通風良好的特性。

    方案3選用陶板材質，是參考其具防火、耐震、防潮、防老化、冬暖夏涼、隔音、隔熱效果佳、外觀更多變的好處。

    方案4沖孔板的設計，可彈性因應設計需求進行加工開孔，有助更多樣化的運用，並創造出別樣的韻律和建築紋理，還有使用壽命長且不變形的特點。

    她說，為回應各界對新竹縣立總圖金屬屋頂立面的關注，5月初他們連辦3次民眾參與工作坊，8月底又召開基本設計方案說明會收集民意，現在進一步舉行網路票選，爭取總圖室內裝修工程施工期間，可以同步推動金屬屋頂立面的優化工程，以利明年能順利開館。

    新竹縣立總圖的金屬屋頂立面優化方案共有4案，加上「維持不變」的選項，今起展開網路票選以救建物「顏值」。（記者黃美珠攝）

    圖
    圖
