    首頁　>　生活

    天公不作美！月全食變「月雲食」 台南天文迷失望了

    台南半夜天空雲層厚還下雨，天文迷等不到月全食，自嘲只好看3年前的紅月亮過過癮。圖為2022.11.8的月全食。（資料照，記者蔡文居攝）

    台南半夜天空雲層厚還下雨，天文迷等不到月全食，自嘲只好看3年前的紅月亮過過癮。圖為2022.11.8的月全食。（資料照，記者蔡文居攝）

    2025/09/08 06:57

    〔記者蔡文居／台南報導〕天文奇景月全食於9月7日深夜至9月8日凌晨登場，結果天公不作美，台南雲層厚，夜半還飄起雨來，讓不少苦等的天文迷相當失望，自嘲今晚的月全食變成了「月雲食」。

    為了一睹難得的「血月」天文奇景，台南不少天文迷和好奇民眾，半夜聚集在林默娘公園，多數人則就地選擇住家附近的空曠地觀賞月全食。由於今年的月全食出現的時間，對上班族來說相當尷尬，隔天一早馬上要上班，又要半夜熬夜觀賞，讓不少民眾陷入兩難。

    這次月全食初虧時間為凌晨00:27，有的民眾半夜看到天空上厚厚的雲層就放棄了，自嘲今晚的月全食變成了「月雲食」，反諷「月亮真的被天狗吃掉了」。

    台南社大環境行動小組研究員晁瑞光說，半夜時分，台南的天空全是雲，而且還下了雨，所以只好看3年前的紅月亮過過癮。

    不過，還是有天文迷不放棄，在雲縫中等待奇蹟，雖然無法全程目睹月全食從凌晨00:27的初虧，接著食既、食甚 、生光一直到02:53復圓的全部過程，但仍幸運看到了短暫的紅月。

