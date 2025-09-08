今仍受南方雲系北移影響 各地午後慎防大雨

今日南部、花東地區不定時有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地要留意局部大雨及強降雨所伴隨的雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。（資料照）

2025/09/08 06:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（8日）仍受南方雲系北移影響，南部、花東地區不定時有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地要留意局部大雨及強降雨所伴隨的雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出建議攜帶雨具備用。氣象署今晨5點10分針對花蓮縣山區發布大雨特報。

溫度方面，各地高溫普遍為32至35度，其中在大台北及中南部地區有可能出現36度以上高溫，沒下雨時感受較悶熱，外出活動請多補充水分。空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。

週二（9日）至週三（10日）太平洋高壓逐漸增強，水氣漸減少，各地為多雲到晴的天氣，僅台東地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週二午後山區有可能出現局部大雨。

週四（11日）至下週日（14日）天氣穩定，各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 32 ~ 42 31 ~ 41 32 ~ 38 30 ~ 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

