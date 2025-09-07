高市社教館辦親子編織活動 共創甜蜜回憶

高市社教館舉辦親子活動，親子開心秀出成果。（圖由高市社教館提供）

2025/09/07 15:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市社教館今（7）日於鹽埕國小舉辦「Q版甜蜜小小兵雙玩偶」親子活動，運用編織帶、圓珠、緞帶等素材，讓親子們學習以編織方式，創作出可愛的玩偶吊飾，學童說，剛開始覺得有難度，後來越編越順手，完成作品時很有成就感。

活動邀請擅長編織手工藝的鄭淑玲教學，上百位親子體驗編織手作，鄭淑玲教導先以編織帶編織出玩偶身體及衣服，再加上繩子、圓珠及長珠，製作出玩偶的雙腳，最後黏上緞帶及單顆活動眼睛，可愛的卡通造型玩偶吊飾就完成了。

三民區博愛國小洪苡家與媽媽前來參加，她說，首次接觸編織，剛開始覺得有難度，但後來越編越順手，完成作品時很有成就感；鹽埕國小雙胞胎兄弟吳旻樺、吳旻燁，很開心能和媽媽一起完成編織作品；王宥心認為今天活動很好玩，會想再參加其他活動。

社教館館長黃昭誌表示，活動不僅只是編織手作體驗，更是讓家長與孩子放下手機，專注在學習、創作的難得時光，希望藉由活動，加深親子互動，讓孩子在成長過程中，增添更多溫暖、正向、珍貴與甜蜜的回憶。

學童對完成作品覺得有成就感。（圖由高市社教館提供）

