    生活

    獨家》多重障礙童遭丟包幼稚園 超有愛園長視若己出養她35年成人

    陳錦松、簡素冠夫婦對當年的棄嬰明瑾視若己出，一路照顧至今。（記者翁聿煌攝）

    陳錦松、簡素冠夫婦對當年的棄嬰明瑾視若己出，一路照顧至今。（記者翁聿煌攝）

    2025/09/06 09:46

    〔記者翁聿煌／新北報導〕原本是被棄養在幼稚園的日托唐氏症及多重障礙2歲小女嬰，後來竟然變成全家人難以割捨的心肝寶貝！新北市永和區永興里長陳錦松、簡素冠夫婦，30多年前經營幼稚園時，被迫收留一個罹有唐氏症及心臟病、糖尿病等多重障礙的女嬰明瑾，因其父母無力撫養，簡素冠毅然接下重擔，對明瑾視若己出，一路呵護照養，如今已經35歲，成為全家人的寶貝。

    簡素冠說，35年前她與先生經營幼稚園，夫妻倆每天忙進忙出有時還要幫忙開娃娃車接送小朋友，1993年的春天某日，上午接小朋友到園上課時，園內多了一位臨時日托的小女嬰，兩人原本不以為意，沒想到到了晚上，家長還沒來把小孩接回去，打紙條上聯絡電話，竟然是小女嬰在高雄的阿嬤接的，事情也講不清楚，只好先把小孩留下照顧。

    陳錦松說，後來才知道小女嬰的生父是軍人、媽媽是小三，母親無力照顧只好把孩子留在幼稚園，他和簡素冠看著小女嬰天真無邪的面容，雖罹患多重障礙、心臟才動過手術，身上還裝著心律調整器，兩人徒生憐憫之心接手照顧，竟成為一輩子的甜蜜負擔。

    簡素冠說，明瑾小時候體弱多病，天冷或吹電扇就會感冒，好幾次吃東西噎到差點窒息；為了照顧她的心臟病，因病歷在高雄榮總，三番兩次帶她到高雄看病，「明瑾妳怎麼還沒死！」主治醫生看到明瑾不禁脫口而出，讓夫妻倆嚇一大跳，原來醫生當初幫她心臟開刀，認定這樣多重障礙的小孩活不過8歲，但是在陳錦松夫婦的細心照料下，竟已經活到10歲，至今仍在他們的持續關愛下成長。

    簡素冠說，30多年來，明瑾已經成為家裡的寶貝，夫婦倆和三個女兒都很疼惜明瑾，明瑾不僅心地善良、嘴也很甜，看到鄰里和社區志工都會喊「叔叔、阿姨好」，在明瑾念國中特教班時，夫妻倆曾想將明瑾送到教養院，但只待了一天就吵著要「回家」夫妻倆也很捨不得，又把明瑾帶回家，一輩子不分離。

    如今陳錦松夫婦3個女兒都已出嫁，只剩明瑾跟在身邊承歡膝下，簡素冠看著明瑾，眼中滿是憐惜，兩人還擔心夫妻百年後，明瑾怎麼辦？三個女兒很貼心地請爸媽放心，她們會負起照顧「小妹」的責任，一家人用滿滿的愛繼續關照這個當年棄置在幼稚園的多重障礙小天使。

    簡素冠說，明瑾很貼心，懂得常常逗爸媽開心。（記者翁聿煌攝）

    簡素冠說，明瑾很貼心，懂得常常逗爸媽開心。（記者翁聿煌攝）

    陳錦松、簡素冠夫婦表示，明瑾是永遠的家人。（記者翁聿煌攝）

    陳錦松、簡素冠夫婦表示，明瑾是永遠的家人。（記者翁聿煌攝）

    圖
    圖
