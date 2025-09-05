為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「勝隆漁61號」西太平洋失聯 漁業署跨部會請鄰國協尋

    「勝隆漁61號」漁船今失聯，漁業署隨即跨部會請外交部與國家搜救指揮中心尋求海域鄰近國家日本、關島協助，也協調失聯海域附記的我國籍漁船前往協尋。（漁業署提供）

    「勝隆漁61號」漁船今失聯，漁業署隨即跨部會請外交部與國家搜救指揮中心尋求海域鄰近國家日本、關島協助，也協調失聯海域附記的我國籍漁船前往協尋。（漁業署提供）

    2025/09/05 17:58

    〔記者楊媛婷／台北報導〕我國東港籍漁船「勝隆漁61號」驚傳在西太平洋公海失聯，漁業署今 （5日）表示，已洽請外交部與國家搜救指揮中心尋求海域鄰近國家日本、關島協助搜尋，也協調失聯海域附近的我國籍漁船前往協尋。

    漁業署表示，該署漁業監控中心9月4日下午發現「勝隆漁61號」漁船於西太平洋關島東方公海海域作業期間，船位回報器信號異常，立即通知漁船經營者確認狀況，並於今日確認該船失聯。

    漁業署說明，「勝」船為經許可赴太平洋海域作業漁船，全長26.02公尺、噸位116.07噸，船上計有11名船員，包括1名台籍船長及10名印尼籍船員。

    漁業署表示，「勝」船今年7月11日於我國屏東東港鹽埔漁港出海、赴西太平洋公海作業，船方說該船最後一次對外聯繫時間為9月3日中午，該船船位回報器於9月4日下午1時許，距美國關島東方約740浬處斷訊；該船於9月5日10時許發出遇險訊號，與該船船位回報器最後位置相距約100浬。

    漁業署指出，將全力協助搜尋失聯船隻，除透過外交部及國家搜救指揮中心持續洽請日本、關島等國搜救單位評估投入相關搜救量能，也同步協調附近我國籍漁船前往協尋及確認，並與船方家屬、外交部、國家搜救指揮中心以及投入搜救友船保持聯繫，以提供及時協助。

