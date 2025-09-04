台南學甲慈濟宮中元普度765桌 供品山珍海味、酒還有麻將

供品有28隻豬。（慈濟宮提供）

2025/09/04 17:40

〔記者楊金城／台南報導〕保生大帝台灣開基祖廟台南學甲大廟慈濟宮，今天（4日）舉辦中元普度，包括三會首及中角附近信眾大擺765桌供品，還有28隻豬、10公噸白米車4台，大批的金銀紙，場面盛大，也不忘準備麻將、天九牌、象棋讓好兄弟娛樂一下。

慈濟宮表示，普度供品豐富，祭拜好兄弟，廟前也依民俗豎立燈篙和懸掛普度公燈，為好兄弟引路，前來享受人間煙火，並祈求好兄弟在酒足飯飽後能庇佑信眾平安順遂。

慈濟宮在每年農曆7月13日舉辦中元普度，依照傳統由學甲區後角、下角和中角等三個地區輪流舉辦，今年輪由中角地區包括煥昌、中社角陳姓、中角謝姓、錦繡角莊姓、三角仔王姓、羅姓角等角頭主辦，中元普度的主會首李武雄、副會首羅瑞騰、協會首莊明和。

信眾張羅在慈濟宮廟埕席開765桌的供品祭拜，包括罐頭、餅乾、南北貨、三牲、水果、酒品等琳瑯滿目。慈濟宮說，為讓好兄弟有賓至如歸之感，普度會場「山珍海味」、「金銀財寶」一應俱全，桌桌備有高級酒品，供好兄弟暢飲。

慈濟宮中元普度祭典法事在下午1點開香，並由道士主導超渡「好兄弟」，要等擲茭三響、焚燒金銀紙後才告圓滿結束。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

學甲慈濟宮中元普度有765桌豐盛的供品。（慈濟宮提供）

台南學甲慈濟宮今辦中元普度，大擺765桌豐盛供品，也不忘準備麻將、天九牌、象棋讓好兄弟娛樂一下。（慈濟宮提供）

學甲慈濟宮前豎起普度公燈和燈篙。（慈濟宮提供）

