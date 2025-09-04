為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    靈鷲山水陸法會 9/10～9/17在桃園巨蛋啟建

    靈鷲山當家常存法師（左4）預告靈鷲山水陸法會將於10日到17日在桃園巨蛋啟建。（記者周敏鴻攝）

    靈鷲山當家常存法師（左4）預告靈鷲山水陸法會將於10日到17日在桃園巨蛋啟建。（記者周敏鴻攝）

    2025/09/04 13:37

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕每年吸引超過10萬人次參與的靈鷲山水陸法會，今年第32屆將於10日到17日間如往常在桃園巨蛋啟建，靈鷲山當家常存法師說，水陸法會是慈悲超薦的法會，更是推動社會教育的平台，今年強調「靈性生態」的實踐，盼民眾能從內心的覺醒轉化，重建人與自然的共生關係。

    靈鷲山水陸法會今在桃園市政府綜合會議廳，首映紀錄片導演曲全立製作的「靈性生態」，預告10日啟建的水陸法會，影片中記錄靈鷲山的草木、講述遞靈鷲山開山住持心道法師推動的「靈性即生態，生態即靈性」理念，盼讓更多民眾能從心覺醒，共同保護生態。

    靈鷲山水陸法會每年吸引超過10萬人次參與，是佛教最盛大的超度法會之一、也是桃園市的宗教文化盛事之一，將透過內外壇佛事包括懺悔、誦經、供養、布施，來表達孝思、傳遞恩情。

    常存法師說，多年來靈鷲山不斷呼籲，氣候暖化與環境災害源於人心貪欲，水陸法會為此強調「靈性生態」的實踐，今年著重「飲食覺醒」，鼓勵素食、減塑、減少浪費，盼讓每個人的修行，都能從日常的一餐一念中開始，將愛護生命、守護地球等理念落實在生活中；桃園市政府秘書長溫代欣表示，水陸法會是桃園市的宗教文化盛事，有助提昇善念、安定人心，更與市府推動的淨零排放目標一致。

    靈鷲山水陸法會每年都吸引許多民眾參與。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

    靈鷲山水陸法會每年都吸引許多民眾參與。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

