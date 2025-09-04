全台唯一！「獅虎」阿彪15歲 香腸派對一飽口福

阿彪嗑今年的香腸蛋糕。（國立屏東科技大學保育類野生動物收容中心提供）

2025/09/04 07:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學保育類野生動物收容中心（簡稱收容中心）內有不少大型動物，其中更有全台唯一一隻的異種雜交所誕生的後代「獅虎」阿彪，這最大的貓科動物，因其先天缺陷原預估壽命不長，但在中心的悉心照料下，已長大接近大型貓科動物的老年期，收容中心八月舉辦「慶生會」，慶祝阿彪15歲大壽，顧慮阿彪「牙口」已經不如壯年時期，今年改為「香腸派對」，讓阿彪一飽口福。

台南某農場多年前透過將自行引進的非洲公獅和孟加拉母虎同籠交配，生下3胎「獅虎」後代，異種雜交產物體弱，1隻出生夭折，另2隻由政府沒入並送往屏科大收容中心，一週後又1隻死亡，僅存公獅虎「阿彪」存活至今，但異種交配的基因缺損，使牠左後肢有僵直缺陷，15年來一直在收容中心照養。

本就是人為特意產出的阿彪自然不會有「同類」，阿彪也沒有所謂的種類，就是貓科動物，也因牠是「最巨大的貓」，可說是中心的焦點動物，中心主任孫敬閔說，一般獅虎的年齡大約到20歲，現在已15歲的阿彪邁入中老年時期，而獅虎基因關係若不控制會無限制增重，因此已經要開始著手為其老年甚至生命的善終作準備。

負責照料牠的獸醫孫筱媛表示，阿彪年長後，右後肢出現關節退化的活動度不足現象，因此阿彪體重雖有下滑到130公斤左右，但關節負荷考量，也不再宜回到巔峰的150公斤，目前採增加多油肉類助牠回到約140公斤重量最為「標準」；此外，阿彪也因年長，牙口狀態略有退化，因此在餵食的食材部分也已要開始進行調整，由於都是首次，充滿挑戰。

孫敬閔表示，中心立案宗旨是作為保育類動物的救傷，但多年來也出現不少非保育類或非台灣原生種因傷重或非原生種無法野放的情形，就只能一直留在中心進行照養，亟待外界藉關注獅虎的同時，能關注到台灣還有這些被拋棄或被遺棄動物的照護、照養問題，進而挹注資源。

獅虎阿彪已在屏科大待滿15年。（記者陳彥廷攝）

阿彪左後腳不良於行。（記者陳彥廷攝）

獅虎阿彪虎的特徵較少卻甚為明顯，包括翻黑的圓耳及臉部黑紋。（記者陳彥廷攝）

