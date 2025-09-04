台中安心餐券9月起無紙化 逾2萬學生刷學生證就OK

台中安心餐券讓弱勢生假日也能到超商兌餐，不怕餓肚子。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市照顧弱勢學生，提供學生假日安心餐券，可到5大超商兌領餐食，配合數位時代，9月起安心餐券改無紙化，學生只要刷數位學生證就能直接兌餐，讓兌餐更便利；台中市教育局指出，高中以下學生約有2萬2000多名弱勢學生受惠，上路數日以來，學生反應使用更便利快速。

台中市考量弱勢學生假日沒有學校午餐的餐食需求，推出安心餐券讓學生可到在早上11時至下午2時至五大超商（市）兌換餐食，不怕假日餓肚子，包括低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經學校查證確屬家庭經濟困難且導師認定者，均能提供安心餐券。

教育局指出，以往兌換方式從紙本餐券改到超商操作KIOSK多元事務機等完成換餐，考量數位化及進一步響應環保，台中市政府與悠遊卡股份有限公司合作開發餐食系統，將安心午餐券結合原有數位學生證，實現一卡多用，兼具便利與環保效益，自9月1日起，安心午餐券兌餐全面邁向無紙化，弱勢學生只要拿著台中市數位學生證，在早上11時至下午2時至五大超商（市），選好餐點後，到櫃台感應機台即可完成兌餐，不須再操作KIOSK多元事務機，兌餐更便利省時。

教育局指出，安心餐券無紙化憑數位學生證兌餐，也有助辨識學生身分，無紙化上路後，學生也普遍反映兌餐更省時；兌餐不限於台中市轄區範圍，只要在市府合作的五大超商超市（7-11統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商、楓康超市），均可以領餐，領餐彈性提高，讓經濟弱勢學生在沒有上學的日子裡，也能享有營養美味的午餐。

