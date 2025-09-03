海底電纜斷了幾條？ 律師林智群整理時間軸一次看懂

針對近日網傳我國有9條海纜全斷，數位發展部昨澄清，指我國10條國內海纜均正常運作，14條國際海纜則有3條待修復。律師林智群則發文整理時間軸，表示今年以來確實斷了很多條，只是並非「同時斷掉」，且也陸陸續續修復。（圖擷自臉書）

2025/09/03 11:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣對外網路聯繫仰賴海纜連接，針對近日網傳我國有9條海纜全斷，數位發展部昨澄清，指我國10條國內海纜均正常運作，14條國際海纜則有3條待修復。律師林智群則發文整理時間軸，表示今年以來確實斷了很多條，只是並非「同時斷掉」，且也陸陸續續修復。

林智群在臉書發文指出，針對海底電纜斷線的事情，近日出現很多說法，包含「媒體報導有9條『同時』斷掉」、「中華電信表示『他們投資的電纜』都沒斷」、「一堆網軍拿中華電信的聲明做文章，說『電纜都沒被切斷』」（這個肯定是假訊息）、「數位部出來說目前只有斷3條」。

請繼續往下閱讀...

雖然不同說法之間看似矛盾，但林智群貼出海纜狀態的圖示表示，如果看海底電纜網站的時間軸，就很清楚了。他對此也整理出4點，包含「1.今年以來斷了很多條，如果加上故障，至少有9條，但不是『同時』斷掉，有時間差。陸陸續續有修復」、「2.到目前為止還斷的，有3條，這個看有3條電纜紅線到最後（右邊）就知道」。

另外則是「3.中華電信投資的沒斷，但外國投資的電纜有斷」、「4.國際投資的電纜也是台灣對外的聯絡管道，斷3條部分，數位部表示已經透過替代備援路由提供服務，原有通訊服務不受影響」。林智群直言，這樣才是事情的全貌。

在發文底下網友也紛紛留言議論「被模糊焦點了，重點是正常海底電纜不會被刻意破壞」、「連海底電纜斷了都要檢討自己人，可悲」、「奇怪了，我們國家的電纜被弄斷，應該是譴責弄斷電纜的人吧，怎麼一直攻擊自己的政府」、「沒有說清楚的是：現在是在使用備援系統，問題是，平常已經靠備援，就像開車在使用備胎了，能夠不關注嗎？」、「全貌還有一個是，這些電纜都是中共弄斷的」、「戰爭早就開始，然後還要被說我太激進」。

針對網友詢問「這個通訊圖有年線可以看嗎？看個5年，10年年線就知道斷線頻率是不是越來越高」，林智群也回應「斷線頻率比全世界各地頻率高非常多」。有網友則直言「問題在於回應的相關部會太過於『保守』，一副『事不關己』的態度」、「數發部的臉書聲明真的很讓人無力，就連九條是怎麼回事都沒說明，搞得關心轉發的人像在造謠」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法