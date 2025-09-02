為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    信仰凝聚愛心 台南西羅殿贈300萬助災民重建家園

    信仰凝聚愛心，西羅殿分別捐贈市政府250萬元、中西區公所50萬元。（記者王姝琇攝）

    2025/09/02 16:35

    〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲風災重創台南，南勢街西羅殿今日捐贈250萬元予市政府、50萬予中西區區公所，協助災區加速復原。市長黃偉哲代表受贈，並回贈感謝狀及伴手禮，感謝地方信仰團體伸出援手，善心義舉令人感動。

    市長黃偉哲表示，謝謝南勢街西羅殿發揮愛心，這次丹娜絲風災捐助300萬元協助災民。西羅殿主祀保安廣澤尊王，是台南重要的精神信仰中心，此次義舉展現信仰力量與社會責任。市府將妥善運用各界善心，協助災民跨越復原路上的挑戰，讓每一份愛心發揮最大效益。

    西羅殿主任委員王敏星表示，保安廣澤尊王守護台南逾300年，信眾秉持「尊親愛民」精神行善，此次捐助象徵對災民的關懷與支持，期盼透過信仰凝聚力量，幫助受災鄉親早日重建安穩生活。

    社會局長郭乃文補充，捐款收支情形將依《公益勸募條例》定期揭露，並公布於社會局網站，接受社會大眾監督。丹娜絲颱風勸募活動相關報告，將於年度結束後2個月內函報衛福部備查。

    南勢街西羅殿捐贈300萬善款，協助災區加速復原。（記者王姝琇攝）

