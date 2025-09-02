從回收創作到和平鐘 人道藝術家林世寶讓愛與希望在台灣延續

台灣旅美藝術家林世寶自俄烏戰爭爆發後，每天創作1幅畫為烏克蘭祈禱，至今已畫了超過1300幅，希望戰爭早日結束（資料照）

2025/09/02 09:26

〔記者劉力仁／台北報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭超過3年半，戰火仍未停歇。台灣旅美藝術家林世寶自俄烏戰爭爆發後，每天創作一幅畫為烏克蘭祈禱，至今已畫了超過1300幅，並積極籌資在台灣打造第一座能鳴響的和平鐘，完成後送往烏克蘭馬爾哈涅茨市的和平藝術公園，成為和平與希望的象徵。

林世寶表示，他從俄烏戰爭爆發後，他進行 「One Painting One Prayer一祈一繪」 ，每一天都畫一幅水彩畫，祈禱戰爭早日結束、和平降臨烏克蘭。1300幅畫作的共同點是底色皆使用烏克蘭國旗的黃、藍顏色，內容常出現和平鐘，祈禱戰爭早日結束，他也常將和平鴿與烏克蘭國花向日葵入畫，除傳達和平訊息，也盼鼓勵烏克蘭人民有太陽的地方，太陽花一定會再盛開，另外也常見以重建為主題。

林世寶長年居住美國，但回台探親時常在台北市民生社區一帶的咖啡廳作畫。他分享說，時常會遇到陌生人上前詢問，他也樂於在每一次對話中介紹「人道藝術」的不同階段，讓更多人理解藝術不僅僅是作品，更是一種行動。

林世寶表示，將水彩畫義賣並透過「盾牌基金會（Shield Art Foundation）」已籌募超過 25 萬美元人道資源，這筆金錢用於資助救護車、醫療床、垃圾車，也曾親赴烏克蘭戰區，將物資送進孤兒院，陪伴孩子們透過繪畫找到希望。他強調，和平鐘計畫正是這份努力的延伸，盼望透過藝術帶來實質的改變。戰場第一線的馬爾加涅茨巿（Marhanets）市長玻洛維克，也曾表達謝意。

今年，林世寶身為盾牌基金會負責人，與馬爾哈涅茨市簽訂合作意向書，將在當地租用一塊土地興建和平藝術公園。目前，他正積極為這座公園的第一個地標雕塑作品「和平鐘」展開募款，打造一座高度達2.5公尺的和平鐘，盼借藝術之力祈禱戰爭終止。

在推動和平鐘計畫的過程中，林世寶特別前往桃園拜訪冠竑建設董事長張水田，張水田長期推動「綠能生態建築」，強調循環再利用、雨水收集、能源儲存，以及重現庄頭文化的社區互助精神；林世寶則透過回收舊物創作，讓廢棄物成為藝術的一部分，象徵集結眾人善念、轉化為愛與和平。兩人理念契合，張水田支持林世寶的人道藝術行動，更邀請公司員工一起參與選畫，募款反應熱烈。

林世寶前年底曾到烏克蘭戰爭前線城市，協助修建受醫院及提供當地孤兒院物資。見到斷垣殘壁及難民悲苦生活，讓他決定為烏克蘭做更多事。他說，和平鐘是一種跨文化、跨國界、跨政治的人道藝術行動。「當鐘聲響起時，承載的是台灣對世界的祝福，也是愛與希望能夠持續被傳遞的證明。」

林世寶計畫在台灣打造和平鐘，完成後送往烏克蘭馬爾哈涅茨市的和平藝術公園，傳遞台灣人的祝福。（圖為和平鐘模型，記者劉力仁攝）

1300幅畫作的共同點是底色皆使用烏克蘭國旗的黃、藍顏色，內容常出現和平鐘，祈禱戰爭早日結束，（資料照）

冠竑建設董事長張水田及員工積極響應和平鐘計畫（林世寶提供）

