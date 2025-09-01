與高雄中山猴齊名 台中興大新生訓練有SOP教防「中興鵝」

興大校園內有不少鵝隻，網友戲稱「南有中山猴、中有中興鵝」。（興大提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學陸續開學，高雄中山大學猴滿為患，還會入侵教室或宿舍搶食，中興大學則以鵝出名，過去屢傳學生被鵝追趣事，興大下週一（9月8日）開學，今起3天舉辦新生訓練，赫見新生隊輔手冊中，將「鵝追人」與「新生抓鵝」列入手冊中，還列出對應建議對策，「防鵝SOP」引起網友熱議，認證「南有中山猴、中有中興鵝」、「中興的鵝真不是蓋的」。

日前中山大學的猴隻集體闖進學生宿舍或教室搶學生早餐等，猴患聞名全國；無獨有偶，中興大學湖畔天鵝近來也成焦點，日前更有畢業生在中興湖畔拍照，遭遇「超派」黑天鵝，啄奪畢業證書，幸好畢業生眼明手快，趕緊把畢業證書搶回來，引起不少人回響。

興大今起3天舉辦新生訓練，新生隊輔手冊赫見有因應鵝追人及新生抓鵝的對策，遇鵝追人就「以不造成動物受傷的方式驅趕」，若遇新生好奇抓鵝，就「跟新生溝通，並通知隊輔小組長處理」。

興大煞有其事將因應鵝追人及學生抓鵝列入隊輔手冊還有處理SOP，引起網友熱議，有興大校友路過分享回憶殺，有人稱「學弟妹們，被鵝追是必修課」，有人分享好幾次看見鵝從背後偷襲坐在岸邊看風景的人，有人說，「中興湖的鵝聞得到菜味，可以快速分辨新生然後攻擊」，更有人哀怨說，以前被鵝追，學校只說「不要理它」，沒想到現在已進化到列入隊輔手冊有處理SOP。

興大指出，目前校內約有40、50隻鵝，包括一對黑天鵝，中興湖位處校園中央，興大學生大部分對於湖畔成群的鵝鴨都習以為常，且知道如何與牠們相處，包含不餵食、不過於靠近、不抱抓小動物，鵝鴨並不會攻擊人，若遇牠們以嘴啄人，建議快步離開，保持一定距離觀賞，多年來其實不常有學生反映被鵝追事件，小隊輔手冊並非只有鵝相關注意事項，歷屆學長姊針對不同情況的應變方式整理傳承，共有31條，十分用心準備新生訓練。

