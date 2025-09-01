機捷直達車座椅升級 「dtto friends」主題車廂添萌趣

桃園大眾捷運公司在機場捷運列車打造「dtto friends」主題車廂。（桃園大眾捷運公司提供）

2025/09/01 15:35

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園大眾捷運公司照顧旅客需求，去年底啟動機場捷運直達車座椅優化專案，今年7月已完成全車隊11列直達車椅墊更換及椅套清潔，讓旅客享受更舒適的乘車體驗，更特別推出一列「dtto friends」主題的直達車，搭配專屬頭枕巾與車廂內裝設計，營造可愛有趣的氛圍，增添乘車樂趣。

桃捷公司表示，直達車椅墊的設計參照高鐵規格進行全面更新，並強化支撐性與耐用度，去年12月31日完成首列列車的椅墊更換並於主線營運測試，至今年7月全車隊已完成更換，每個流程都嚴格把關，確保椅墊在使用週期內能維持舒適品質，更換後的座椅廣受旅客好評，提升搭乘體驗。

請繼續往下閱讀...

為持續優化乘車品質，桃捷公司依標準程序對座椅進行品質管理，除了定期換洗椅套，在使用週期內若有發現污損就立即更換，旅客在車廂內若發現垃圾或髒污，只要拿起手機掃描車廂內的「Q潔淨立碼清服務」QR code條碼，訊息就會立即回報行控中心，安排清潔人員即時清理，可讓捷運車廂隨時保持最佳服務狀態。

除了硬體升級，桃捷公司也積極推動文創IP合作，繼8月29日推出普通車「美食腸腸號」彩繪列車後，本次再增加直達車「dtto friends」主題車廂，透過可愛頭枕巾、彩繪天花板與窗貼等設計，打造更有特色的乘車氛圍。未來，桃捷公司將持續以安全、舒適、友善為核心，優化列車服務品質，打造高品質、具現代感的捷運乘車環境。

桃園大眾捷運公司在機場捷運列車打造「dtto friends」主題車廂，增添萌趣。（桃園大眾捷運公司提供）

