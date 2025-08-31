餐廳VS.流水席！新人苦惱婚宴地點 過來人點出「3關鍵」

許多辦婚宴的新人，都會煩惱地點是該在餐廳，或是戶外流水席。示意圖。（資料照）

2025/08/31 19:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多決定辦婚宴的新人，都會煩惱地點是該在環境舒適的餐廳，還是在戶外熱熱鬧鬧的流水席。有女網友透露，好友將在明年結婚，但好友與另一半目前仍在猶豫宴客地點要選在哪，因為無論是餐廳還是流水，都各有優缺點，於是決定決定發文向廣大網友請益，文章一出，吸引眾人熱烈討論。

女網友前天在PTT以「婚宴選流水席還是餐廳比較好」為標題發文，提到好友預計在明年結婚，最近正和另一半煩惱宴客地點在哪舉辦。原PO指出，女方想在餐廳舉辦，理由是有冷氣、動線規劃比較好，綜合來說「方便舒適」；男方則受成長環境影響，認為流水席擁有熱鬧與喜氣的氛圍，比較算是真正的「辦喜事」。

請繼續往下閱讀...

原PO坦言，她其實覺得這2個地點都「各有特色」與「優缺點」，像是餐廳比較體面、流水席比較有人情味等，自己實在不知道該怎麼為好友提供建議，於是決定上網詢問眾人，希望能有專業網友提供建議或折衷辦法。

該文曝光後，大批網友們紛紛回應，「餐廳欸，台灣真的熱死」、「婚宴辦餐廳，親友家宴辦流水席」、「辦流水席才是台灣特有的人情味」、「冷氣夠涼、廁所夠乾淨，哪裡都行」、「流水席的菜是真的比較實料，用料也足」、「客人有包禮金，可能比較想在飯店吹冷氣，不收禮金的話就沒差」、「請辦桌的然後租里民活動中心，有冷氣又好吃，雖然一定沒有餐廳那麼漂亮，但不會很熱又比較衛生一點點」。

也有許多過來人跳出來，點出「預算」、「季節」和「環境」3項關鍵，「環境舒適很重要」、「四季都可能下雨，當然餐廳」、「3月過後餐廳比較好，冬天都可以」、「看天氣，5到9月選餐廳，其他流水席」、「有預算菜色可以吃很豐盛。飯店是吃裝潢，菜色普普又比較貴，可以看預算多少去選擇」、「流水席的菜是真的比較實料，用料也足，價格又比餐廳便宜很多，它的價格都花在菜色上了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法